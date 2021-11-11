MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, gençlere tecrübelerini paylaştı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın Kuzey Makedonya'da düzenlediği “Genç Yönetici Okulu” programına katıldı. Video konferans yöntemi ile yapılan programda Başkan Saygılı, öğrencilerle sohbet ederek tecrübelerini paylaştı.

Bilal Saygılı, “Hayatın içerisinde çalışarak, mücadele ederek, emin yolda ilerleyerek bugünlere gelmiş bir ağabeyiniz olarak sizlerle bir aradayım. Üniversite yıllarımdan bugüne kadar ‘bu işi nasıl sağlam yapabilirim?' heyecanıyla düşünerek, emek vererek yolculuk yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Güç aktarım elemanları konusundaki en önemli ürün olan rulmanı, bugün firmamızın ismi olan Saygılı Rulman çatısı altında 35 yıllık tecrübeyle güzel noktalara taşıdık hamdolsun. Üniversite okuduğum dönemde Marmara bölgesinde rulman ticareti ve pazarlaması ile uğraştım. Öğrencilik yıllarından itibaren bu ilgi ve alakamın, çalışma hayatımda ve kendimi yetiştirmemde bana çok katkısı oldu” dedi.

Saygılı, gençlere şöyle tavsiyede bulundu:

"Cengiz Han'ın bir sözü var: 'Sakın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı, komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır.' Hayallerinizi diri tutun arkadaşlar. Büyük düşünürseniz, hayal kurmayı ihmal etmezseniz, riski doğru şekilde göze alırsanız Allah yolunuzu açacaktır. TÜGVA'nın gençlerimize çizdiği düstur doğrultusunda; mühim olan bu hayat okulundan hakkıyla mezun olup rızayı ilahiye uygun bir kul olabilmektir. Sizler bizim yarınlarımızsınız, ümidimizsiniz. Geleceği sizler inşa edeceksiniz. Kuzey Makedonya TÜGVA Genç Yönetici Okulu programında siz gençlerimiz ile online bağlantı ile de olsa bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimizle hasbihal etmek bizleri çok onurlandırdı” diye konuştu.