Saygılı, “Ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede sonuçların ülke ve millet için hayırlar getirmesini diledi. Kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik eden Saygılı, "Demokratik iradenin yüzde 83'lere varan bir katılım oranıyla gerçekleştiği bu seçimde de halkımız, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilemiştir. 31 Mart yerel seçimleri sonunda hedefimiz, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalıdır. 4.5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, 'Yeni Ekonomik Plan' sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır" diye konuştu.

"Çalışmak ve üretmek vakti"

Uluslararası rekabet alanında Türkiye'nin güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak ellerinden gelen her desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Saygılı, “Meselemiz Türkiye olsun diye çıktığımız yolda meselesi Türkiye olan herkesin ortak çağrısının hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Değişen uluslararası ekonomi-politik konjonktür içinde yeniden yazılan kuralların, kabullenen ve uygulayan tarafı değil; oyun kuran ve kuralları bizzat belirleyen tarafı olacak Türkiye için vakit, geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vaktidir. Cumhur İttifakı'na güvenini esirgemeyen halkımızla birlikte MÜSİAD olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çizdiği istikametin tam destekçisi olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz. Seçim sonuçları hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni dönemin, Türkiye için şahlanma vakti olmasını dileriz” dedi.