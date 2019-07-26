MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: "Faiz indirimi sevindirici bir gelişme olmuştur"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın faiz oranlarını indirme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "MÜSİAD olarak, TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıyacağını temenni ediyoruz. Faiz indirimi sevindirici bir gelişme olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın faiz oranlarını indirme kararının ardından, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında kararın olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Saygılı, "T.C. Merkez Bankası yeni yönetimince alınan faiz indirimi kararı; en büyük üreticisinden en küçük tüketicisine, ülkemiz ekonomisinin bütün aktörleri adına sevindirici bir gelişme olmuştur. Merkezin faiz indirimleri konusundaki bu tutumu, yeni Türkiye'de yeri olmayan 'yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım' tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir. MÜSİAD olarak TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıyacağını temenni ediyoruz. Zira bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra; ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.