MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: "Türkiye ekonomisi pozitif yolda büyümeye devam edecektir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi; ülkemizin güçlü ve kararlı duruşunu, istikrar ve güven veren zeminini, şeffaf ve denetlenebilir yapısını, sürdürülebilir ve öngörülebilir ufkunu, dijitalleşmenin getirdiği hızlanmayı sağlamlaştıracak. Türkiye'yi geleceğe güvenle taşıyacak. Türkiye ekonomisi pozitif yolda büyümeye devam edecektir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paketini değerlendirdi.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyüyeceğini ifade eden Saygılı, Ekonomik Reform Paketinin hayırlı olmasını diledi. Saygılı, "İş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini gördüğümüz bu paket ile geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz" dedi.

"Ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıracaktır"

Saygılı, "Özellikle esnafımıza sağlanan Gelir Vergisi Muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ'lerimizin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır. Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci güçlenecektir. Harcama disiplininin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi ve nakit yönetiminde verimliliğin artırılması; kamu harcamaları ve yatırımlarının ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıracaktır" şeklinde konuştu.

"Paket, Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacak"

Bilal Saygılı, şöyle devam etti:

"Çıkarılması planlanan kanunlar ve yeni başkanlıklar aracılığıyla düzenleyici ve denetleyici yapılar oluşturulacak, bu sayede yatırımlardan finansa, teknolojiden üretime ve fiyat istikrarına kadar birçok alanın imar edilmesi sağlanacaktır. Kurulması planlanan yeni alanların kamunun denetiminin artırılmasının yanı sıra, kamu dışı kurumlarla olan koordinasyon ve istişare mekanizmasını da daha verimli hâle getirecektir. Ekonomik Reform Paketi, Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacak, iç talepten yatırım harcamalarına kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim gözlenecektir. Böylece son dönemde ekonomik aktivitedeki toparlanma hızı da yılın ikinci çeyreği itibariyle ivme kazanacak, Türkiye ekonomisi pozitif yolda büyümeye devam edecektir."