MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü: "Yeni eylem planı devletin işleyiş hızını artıracak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nın devletin işleyiş hızını artıracağı ve verimliliğini sağlayacak dijital uygulamaların büyük önem taşıdığını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı kabinesinin ikinci 100 Günlük Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Ülkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı birinci 100 Günlük Eylem Planı'nın uygulanmasındaki başarıya dikkat çekerek, hemen arkasından ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da başarıya ulaşması önünde engel olmadığını söyledi. Ülkü, "İlk eylem planın, Türkiye'nin oldukça zor bir dönemine denk geldi; ancak tüm bunlara karşın devletin, hükümetin ve milletin el ele vermesiyle yüzde 100 başarı oranına ulaştı. İkinci eylem planının da bu açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Yüzde 100 başarılı olacağı ve Türkiye'nin önünü açacağı bir gerçek" dedi.

"Kararlı adımlarla geleceğe yürümesini memnuniyetle karşılıyoruz"

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda devletin işleyiş hızını artıracak ve verimliliğini sağlayacak dijital uygulamalar ön plana çıktığını ifade eden Ülkü, "Eylem planı tarımdan sanayiye, hukuktan sağlığa, gençlerimizin girişimcilere, çocuklarımızdan kadınlara kadar önemli adımların atılacağı birçok adımı kapsıyor. Üçüncü çeyrekte Türkiye'nin yüzde 1.6 büyüme rakamları yakaladığı bir süreçte ikinci 100 günlük eylem planıyla Türkiye'nin kararlı adımlarla geleceğe yürümesini memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda İzmir'e özel projelerin de bulunduğunu söyleyen Ülkü, "Buna göre İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara (YİD) otoyollarında 73 kilometre otoyolu yapılacak İzmir Halkapınar-Otogar Metrosu'nun (4.5 km) ihale ilanına çıkılması ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'in ulaşım altyapısına verdiği önemi gösteriyor. Yeni metro ağı, kent içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaktır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de üzerinde hassasiyetle durduğu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için yer seçimlerinin kesinleştirilecek olması da büyük önem taşıyor. Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Uluslararası Zeytin Gen Bankası ise yine önemli bir görevi yerine getirecek. Zeytin ve zeytinyağında İzmir'in küresel rekabette eli bu sayede güçlenecek. Deneyap Atölyesi projesi kapsamında İzmir'de de gençlik merkezleri atölyeleri kurulacak. Gençlerimiz bu atölyelerde gelecekleri için ilk temelleri atma imkanına kavuşacak" diye aktardı.