MÜSİAD İzmir, Prof. Dr. Cevat Akşit'i ağırladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği "İslam'da Ticaret Prensipleri ve Haksız Rekabet" konulu "İrfan Sohbeti" programında, İslam Hukuku Profesörü Cevat Akşit'i ağırladı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 28 Temmuz'da başlayan ve birçok ilde yaşanan orman yangınlarının herkesin ciğerini yaktığını, bu felaketin bir an önce son bulmasını temenni ettiğini ifade ederek konuşmasına başladı. Saygılı, “Pandemi şartlarına rağmen üyelerimizin kişisel gelişimini arttıran faaliyetlere devam ediyoruz. İlim ve dava insanı Prof. Dr. Cevat Akşit Hocayı özellikle Kanal 7 televizyonundaki sohbetlerinin müdavimiydik. Bugün kendisini ağırlamaktan müstefit oluyoruz. Hocamız, sohbet ve programlarıyla milletimizin İslâm'ı sarih ve doğru bir şekilde öğrenmesine çok büyük katkıda bulunmuştur" diye konuştu.

"Aslında dünya düzeni değişmiyor kendisini güncelliyor"

Bilal Saygılı, "Biz inanıyoruz ki Allah-ü Teala'nın yaratmış olduğu en önemli rızık kapılarından birisi de ticarettir. İnsanlar arası ilişkilerde ticari hayatın daha sağlıklı yürümesi, kazancın helal yoldan temin edilmesi ve İslâmî prensiplere uygun olarak ticaretimizin sürdürülmesi büyük öneme sahiptir. Bir Müslüman helal yoldan sermaye sahibi olabilir; ama istiflemeyi getiren servet sahibi olması doğru değildir. İhsan şuurunu kaybetmeden isar ahlâkı ile çalışmak vazifemizdir. Yaşadığımız pandemi sonrasında 'Yeni Dünya Düzeni kuruluyor' klişesi kendini doğrulamıyor. Aslında dünya düzeni değişmiyor kendisini (update-upgrade ediyor) güncelliyor. Görünen o ki küresel nizam enstrümanını değiştirmekte, dijital bir düzen inşa etmekte ve sosyal hayatımızdan tutun da dini hayatımıza kadar her türlü dünyada kapitalist sistem kendini güncelleyip inançlarımızı test etmekte ve yeniden tanımlamaya çalışmaktadır. İnanarak, gayret ve mücadele ederek ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı çalışmalar gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Bizler yüksek ahlâkımızı, ileri teknolojimizi ve yükselen Türkiye mottomuzu kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Anadolu'nun manevi kalkınması için hayatını vakfeden âlim, arif, mütefekkir, güzel insan Mehmet Zahit Kotku Hazretlerini de bu vesile ile rahmetle yâd ediyorum" dedi.

"Peygamberimiz 'rızkın onda dokuzu ticarette' diye buyurarak ticareti teşvik etmiştir"

Prof. Dr. Cevat Akşit, "İslâm'da Ticaret Prensipleri ve Haksız Rekabet" konulu sohbetinde şunlara değindi: "Allah-u Teala yeryüzünde yarattıkları için gerekli besin ve geçim vasıtaları yaratmıştır. Bu da Kur'an'da belirtiliyor; ancak Rabbimiz, insanın rızkına ulaşması için çalışıp kazanmasını şart kılmıştır. 'Bilinsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.' (Necm suresi 39) ayetinde bunu bildirmektedir. Tüm peygamberler çalışıp kazanarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Şuayip (A.S.) hayvancılık yaparak ailesinin geçimini sağlamış, Davud (A.S.) zırh yapmış, Zekeriya (A.S.) marangozlukla geçinmiş, İsa (A.S.) başak toplamış, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ticaretle uğraşmış, ücretle koyun gütmüş, Allah yolunda cihat ederek ganimetten pay almıştır. Hz. Ebubekir (R.A.) kumaş tacirliği, Hz. Ömer (R.A.) deve ticareti, Hz. Osman (R.A.) gıda toptancılığı, Hz. Ali (R.A.) ücretle iş görme yollarıyla yaşamlarını sürdürmüşlerdir. İslâm'da çalışıp kazanmak bize bildirilen meşru geçim yoludur. Allah (C.C.) malı kazanmak için de ticaret yolunu meşru kılmıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'rızkın onda dokuzu ticarette' diye buyurarak ticareti teşvik etmiştir."

"Kısacası dürüst tüccar hayırlı insandır"

Akşit, "Kur'an-ı Kerim'de Allah, alışverişi yani ticareti helal kılıp meşru eyledi; faizi haram kılıp yasakladı. Ticaret malın ve paranın el değiştirmesidir. İslam'da bu emredilmiştir; çünkü para ve mal el değiştirirse piyasada hareket olur, fert ve toplum bundan yararlanır. Bu nedenle Allah (C.C.) parayı ve malı halkın ihtiyacı varken satmayıp depo etmeyi yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de karaborsacıyı lanetlemiştir. Aynı temele dayalı olarak parasını depo eden, çalıştırmayana onun zekâtını vermesi emredilmiştir. Gerçekten kişi ürettiği ya da satın aldığı malı başkasına satınca bundan başkaları da yararlanır. Birçok kişiye iş ve çalışma imkânı verilmiş olur. Refah herkese yayılır. İşsizlik en aza iner, fakirlik ortadan kalkar. Bu topluma yararlı olmak demektir. İslâm'da topluma yararlı olan sırf kendine yararlı olandan daha hayırlı daha iyi insan olarak övülmüştür. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'İnsanların en hayırlısı topluma en yararlı olandır. O halde sen de onlara yararlı ol.' buyurmuşlardır. Kısacası dürüst tüccar hayırlı insandır" şeklinde aktardı.

Akşit, İslam'da ticaret prensiplerini anlatarak, daha sonra kendisine sorulan soruları cevaplandırdı. Etkinlikte, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper birer selamlama konuşması yaptı. Programa bölge ve il müdürleri, STK'ların il temsilcileri ve MÜSİAD İzmir üyeleri yoğun katılım gösterdi.