MÜSİAD İzmir ve İESOB'tan işbirliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya ziyarette bulundu. Saygılı, köklü bir geçmişe sahip olan esnaf kuruluşlarının çalışmalarını MÜSİAD olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

Esnaf sanatkarların toplumsal hayattaki önemine eş değer olarak esnaf odalarının da önemli işlevler üstlendiklerini kaydeden MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Ben de İzmir'e gelince Basmane'de rulmancılık yaparak ticaret hayatına atıldım. Esnaf sanatkarlar ticari hayatın ilk çıkış noktaları, dayanaklarıdır. İESOB Başkanımız Zekeriya Mutlu Bey ve ekibinin başarılı çalışmalarını da bu çerçevede yakından ve takdirle izliyoruz” diye konuştu.

Esnaf sanatkarlığın zor bir iş olduğuna dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, “Dualı ocaklar olan esnaf sanatkarların sorunlarını çözmek bizlerin vebalidir. Amacımız kardeşlik, beraberlik ve sevgi içinde esnaf kesiminin sorunlarını çözmek, zor günlerinde onların yanında olmaktır. Birlik olarak da toplumu oluşturan her kesimle ve kuruluşla işbirliği ve dayanışma içinde çalışmaya, yaşadığımız kente, ülkeye, İzmirlilere yararlı olmaya önem veriyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda İzmir'in kalkınması ve yerel esnafın problemlerinin çözülmesi adına atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyleyen Saygılı, Mutlu'ya el yapımı çini bir tablo sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mutlu da günün anısına Saygılı'ya farklı meslek kollarının işlendiği bir Ahilik tablosu takdim etti.