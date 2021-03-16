MÜSİAD İzmir'de Bilal Saygılı yeniden başkan seçildi

Olağan Genel Kurul toplantısında Bilal Saygılı yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Toplantıya katılan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, pandemi döneminde Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu ve dengelerin değişeceğini belirterek, “Ülkemizin potansiyeline olan inancımız tam” dedi. MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ise MÜSİAD İzmir ailesinin istihdamını 22 bin kişiden 50 bin kişiye çıkardıklarını ve yeni istihdamlar kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, üniversite rektörleri MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri katıldı.

Pandemi yeni fırsatlar oluşturdu

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonu düşürmek için ciddi şekilde çalışmak gerektiğini söyledi. Abdurrahman Kaan,2020'de sağlık krizi ile başlayan sürecin zaman içinde ülkelerin ekonomik dengelerin bozulmasıyla global bir iktisadi krize dönüştüğünü belirterek, bu sürecin bugünden yarına biteceği de mümkün görünmediğine değinen Kaan, sürecin yeni yaşam ve çalışma biçimleri verdiği kadar, yeni tehdit ve fırsat algıları da oluşturduğunu vurguladı. Kaan, yeni güç dengelerinin hesabı yapılırken Asya ekonomileri hem üretim üssü hem de tedarik ve lojistik hatlarının yeni merkezi olarak ön plana geçtiğine dikkat çekti. Salgının Türkiye'nin, dünya ekonomi atlasındaki önemini ziyadesiyle artırdığını ve bu fırsatın derhal ve en etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten ve Türkiye'nin 2020'de dünyada büyüyen en hızlı ikinci ülke olduğunu hatırlatan Kaan, "Ama enflasyonla ilgili de bir sorunumuz var. Enflasyon konusuna ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ekonomiye sahip. Özellikle de bir konuya değinmek istiyorum fiyat istikrarı konusunda. Biz enflasyon üzerinde de çalışıyoruz. Üretimi artırdığımız zaman, arzı artırdığımız zaman enflasyonda düşüş meydana gelecektir. Çünkü bizim bir kırmızı çizgimiz var o da faiz" dedi.

“Ülkemizin potansiyeline olan inancımız tam”

Türkiye'nin mevcut imalat potansiyeli ve esnek üretim kapasitesiyle, diğer ülkelerle kıyaslandığında ciddi bir avantaja sahip olduğu söyleyen Kaan, "Yerli ve milli üretimde kritik pozisyondaki bütün sektörlerimizin kendi kendine yeterlilik politikalarının artırılması ve bilhassa dış ticarete yönelik yeni bir stratejinin belirlenmesi, doğru bir adım olacaktır. Zira Reform Paketinde bu konuların öncelendiği görülmektedir. Bizim, ülkemize, ülkemizin potansiyeline olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD ailesinin istihdamı arttı

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı ise İzmir'in gerçekleştirmiş olduğu ihracatın, yaptığı ithalattan daha fazla olduğuna dikkat çekti. Saygılı, 2019 yılının Ocak ayında görevi devraldıklarını hatırlatarak, "O gün MÜSİAD İzmir ailesi 22 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Arkadaşlarımızın öz verili çalışmalarıyla Mart 2021 rakamıyla 50 bin istihdama ulaştık. Salgın döneminde herkesin işçi çıkarmaya çalıştığı, çalışanlarını ücretsiz izne gönderdiği bir ortamda MÜSİAD İzmir ailesi istihdamını artırmıştır. Ocak 2019'da 900 olan şirket sayısı sayımız bugün itibariyle tam bin 630 şirkete ulaşmıştır. Salgın sürecinde ise 112 yeni üye kazandırdık. Bu yıl 50 yani üyeyi daha MÜSİAD İzmir ailesine kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“İzmir'in Manevi Yıldızları” kitabı çıktı

Ekonomi çalışmalarının yanı sıra kültürel çalışmalar da yaptıklarını söyleyen Saygılı, İzmir'in Türk İslam medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, “İzmir'in manevi yıldızlarının 1081'den itibaren yer aldığı bir kitap hazırladık. İzmir'in Manevi Yıldızları kitabımız çıktı. Gençlere şehrin gerçek sahiplerini gösterecek önemli bir eserdir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu. Saygılı, kökeninin Toroslar'a dayandığını belirterek, MÜSİAD İzmir Şubesi olarak “Torosların Kınalı Kuzuları” kitabını da çıkardıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede tek aday olan Bilal Saygılı, derneğin İzmir şubesinde yeniden başkanı olarak seçildi.