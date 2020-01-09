MÜSİAD İzmir'de SENYAP Yatırım Ortaklığı ve GABORAS Gayrimenkul Borsası tanıtımı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu “GABORAS Gayrimenkul Borsası ve SENYAP Yatırım Ortaklığı” konulu ocak ayı toplantısı, Irmaklar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Irmak'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, MÜSİAD'ın öncülüğünde kurulan SENYAP Yatırım Ortaklığı ve GABORAS Gayrimenkul Borsası ile Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi hedefiyle nasıl hayata geçirildiği anlatıldı.

MÜSİAD İzmir Şubesi bilgilendirme toplantıları kapsamında Kemalpaşa'da gerçekleşen programa, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Senyap Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse, SENYAP Genel Müdürü Ahmet Buğa, GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Türkyılmaz ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “İzmir iş dünyasının temsilcileri olarak, İzmir ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yerelde bölgemizin, genelde de ülkemizin ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni yatırımlar ve iş ortaklıklarına zemin hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu akşam da GABORAS Gayrimenkul Borsası ve SENYAP Yatırım Ortaklığı konulu bilgilendirme toplantımızda üyelerimiz ve dostlarımızla bir aradayız. Bu toplantıyı organize eden inşaat sektör kurulumuza ve aramızda bulunan konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Çok güçlü olmak zorundayız"

MÜSİAD'ın İzmir ve Türkiye için çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak güzel işlere imza attığını söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da yaptığı konuşmada “Coğrafya kaderdir. Bizde bu coğrafyanın kaderiyiz. Böylesi cennet bir ülkede yaşıyoruz. Biz bu coğrafyada yaşıyorsak eğer çok güçlü olmak zorundayız. Bizim gücümüz petrolle, altınla, madenle değil, bizim gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdedir” dedi. Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya da yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve bu akşam da bu toplantıda olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Sermaye birikimi yetersiz"

MÜSİAD öncülüğünde geliştirilen SENYAP Yatırım Ortaklığı ve SENPOLY projeleri hakkında bilgi veren MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse, "Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından birisi, uluslararası arenada dev markalarla rekabet edebilecek yeterli sayıda şirket ve girişimciye sahip olamamasıdır. Bunun en temel nedeni ise sermaye birikiminin yetersiz oluşudur. Yeterli sermayenin ve gücün birikmediği bir ortamda, Türkiye'nin gelecek için belirlediği büyük ve iddialı hedeflere ulaşması kolay olmayacaktır. Türkiye'nin, mevcut küresel sistem, pazar ve rekabet koşulları ile başa çıkabilmesi için yeni yol ve yöntemler geliştirmesi, kapasitesini çok daha etkin kullanması kaçınılmazdır. Bu noktada en büyük görev şüphesiz iş dünyasına, dolayısıyla bizlere düşmektedir” diye konuştu.

Daha sonra GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun tarafından katılımcılara, MÜSİAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında kurulan GABORAS'a ilişkin kapsamlı sunum yapıldı. Teknolojik ve altyapı olarak gelinen son durum hakkında bilgi verilerek GABORAS Gayrimenkul Borsası ile hedeflenen amaçlar anlatıldı.