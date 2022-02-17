MÜSİAD İzmir'den dış ticaret toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölgesel Değerlendirme Toplantısı düzenledi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök ve müdür yardımcıları ağırlandı.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Çin'den Avrupa'ya uzanan 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' ile tarihi İpek Yolu üzerindeki Türkiye'nin ana geçiş noktasında bulunması, en büyük değerimiz olan stratejik önemimizi arttırıyor. Lojistik ve taşımacılık açısından Türkiye küresel tedarik zincirinin yeni merkezi ve üretim üssü oldu" dedi.

Saygılı, "Dış ticarete başladığım 90'lı yıllarda ay yıldızlı pasaportunu pasaport memuruna uzatmaktan çekinen, gizlemeye çalışan insanları görmek beni çok incitmişti. Bugün hamdolsun iş insanları olarak ay yıldızlı pasaportumuzu dünyanın dört bir yanında şerefle, gururla taşıyoruz. Bunun kazanılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlikli dik duruşu ile devletimizin istikrarlı ve güçlü olmasının yanında bunu destekleyen sanayicimizin, ihracatçımızın önemli bir yeri vardır” diye konuştu.

"2021 yılında 57 milyar dolar tutarında dış ticaret işleminin yapıldığı bir bölgede faaliyet gösteriyoruz"

Tüm gümrük çalışanları olarak tek kriterinin Türkiye olduğunu vurgulayan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök, "Ege Bölge Müdürlüğü olarak; İzmir, Uşak, Aydın, Afyon, Aydın, Manisa, Denizli illeri sorumluluk alanımızı kapsıyor. 17 gümrük müdürlüğümüz ve bir Kaçak İstihbarat Muhafaza Müdürlüğümüz bulunuyor. 2021 yılında 57 milyar dolar tutarında dış ticaret işleminin yapıldığı bir bölgede faaliyet gösteriyoruz. Tüm bölgemizde 7 deniz sınır kapımız, 3 havalimanımız, 96 antrepomuz, 19 geçici depolama yerimiz, 3 serbest bölgemiz ve 8 marinamız mevcut. İhracatta ilk dört saatte yüzde 95'inin ilk 24 saatte de yüzde 99'unun işlemlerinin tamamlandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kök, “Gümrük görevlileri olarak hiç tereddütsüz kendimizi halkımızın hizmetçisi olarak görüyoruz. Bizler samimiyetle çalışmayı şiar edinerek 24 saat bize ulaşılabilir şekilde çalışıyoruz. Problemlerinizi çözebiliriz ya da çözemiyorsak niye çözemediğimize dair size bilgi verebiliriz. İletişim kanallarının açık olması bize gümrük iş ve işlemlerinde daha hızlı yapılması için yeni fikirler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu toplantıyı düzenleyenlere başta başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında, MÜSİAD İzmir üyelerinden gelen soruları Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök ve müdür yardımcıları tek tek cevaplandırdı, yaşanan sorunlara ilişkin bilgi vererek atılacak adımlardan bahsetti. Toplantının sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Enver Kök'e günün anısına plaket takdim etti.