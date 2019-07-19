MÜSİAD İzmir'den Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürüne ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı beraberindeki heyet, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ı ziyaret etti. Ziyarette, yapılabilecek iş birlikleri ve projeler üzerinde konuşuldu.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Bilal Saygılı, MÜSİAD olarak Türkiye genelinde 86 noktada şube ve temsilcilikleri ile üyelerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, yerelde de İzmir'deki kamu kurumları ile sürekli iş birliği içerisinde bulunduklarını söyledi.

Saygılı, İzmir'in gerek üretim, gerekse de dış ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da, görevlerinin bölgedeki firmalara kaliteli hizmet sağlamak; rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendirmek, üreticileri ve tüketicileri korumak, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmak ve ticareti kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Ziyarette, iş birliği mesajları da ön plana çıktı.