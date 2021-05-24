MÜSİAD İzmir'den kadın girişimcilere destek

Burçin Oğuz, kadın girişimciliğinin önünü açmak amacıyla kadın kooperatifleri ile iş birliği programı başlatacaklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Kadın Komitesi Başkanlığı, iş hayatında yer alan kadın girişimcilere yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ege Bölgesinde 3 bin 552 üyeye sahip 74 aktif kadın kooperatifi olduğunu ve bu kooperatiflerin 40 tanesinin İzmir'de faaliyet gösterdiğini ifade eden Burçin Oğuz, Kadın Kooperatifleri ile iş birliği programı başlattıklarını açıkladı.

Av. Burçin Oğuz gerçekleşecek programla ilgili şu bilgileri verdi: "MÜSİAD İzmir Başkanımız Bilal Saygılı'nın riyasetinde gerçekleştireceğimiz programımız ile hedefimiz kadın kooperatifleri ile iş birliği halinde onların nitelik bakımından verimliliği ve üretim kapasitelerini arttırmak, ticaret pazarlarını kolaylaştırmaktır. Bu vesile ile Anadolu'muzun yeni müteşebbis gücü olan kadın girişimcilerimizin faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına, büyümelerine ve gelişmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kadın kooperatifleri ile İşbirliği Programı'nı bu maksatla başlatıyoruz. Bu noktada inovatif eğitimler, mentörlük, pazar desteği, sosyal etkinlikler gibi kooperatiflerde faaliyet gösteren kadın girişimcilerimizin önünü açacak verimli ve dolu dolu bir program olacak. Egeli kadınlarımızın girişimciliğine ve başarısına inanıyoruz ve kadınlarımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Bu anlamda kooperatifler özelinde kadın girişimciliğinin önünü açmak hem de toplumsal kalkınmanın ana hamlesi olan üretimin ilimizdeki çıtasını yükseltmek için kamu yararına faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak MÜSİAD Kadın İzmir bünyesinde iş birliği programımızı faaliyete geçiriyoruz."