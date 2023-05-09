MÜSİAD İzmir'den kan bağışı kampanyası

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin gençlik kurulu, kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle "Senin Kanın, Başkasının Canı" sloganı ile kan bağış kampanyası düzenlerken, program üyelerden yoğun ilgi gördü.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin gençlik kurulu, Kızılay'ın kan stoklarında son günlerde yaşanan azalma üzerine bağış programı düzenledi. Türk Kızılay'ı Ege Bölgesi Kan Merkezinde düzenlenen kampanyaya; Türk Kızılay'ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Genç MÜSİAD Başkanı Mehmet Akif Gemici, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

"Yılda en az 2-3 kez kan vererek bağışlanan bir ünite kan ile de üç hayat kurtarabiliriz"

Kan bağış kampanyasında konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, "MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, iş dünyasının ihtiyacı olan konularda çalışmalar yaptığımız gibi sosyal sorumluluk alanlarında da çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede bugün 'Senin Kanın, Başkasının Canı' sloganı ile gençlik kurulumuzun organizasyonunda Kızılay'a kan bağışı gerçekleştiriyoruz. Böylesine önemli bir etkinlikte kampanyamıza destek veren ve bugün burada bulunarak yaptıkları kan bağışıyla örnek bir davranışa imza atan üyelerimizi tebrik ediyorum. Kan vermek kutsal bir görev. Yılda en az 2-3 kez kan vererek bağışlanan bir ünite kan ile de üç hayat kurtarabiliriz. Sağlıklı olan her vatandaşımızı da gönüllü olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay'ının kendileri ve ülkemiz için çok önemli olduğunu ifade eden Temur, “Türk Kızılay'ı sadece kan ihtiyacını karşılamıyor, kimin nerede bir ihtiyacı varsa el uzatıyor. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay'ı bulunduğu afet bölgesine ilk önce giden ve en son elini çekendir. Bu sebepten ötürü bizler de elimizden ne geliyorsa yapacağız ve yanında duracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Türk Kızılay'ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş da, kan bağışında bulunan ve farkındalık oluşturan MÜSİAD heyetine teşekkür etti.

Dr. Barış Dolaş, “Kan bağışı hem verene hem de alana şifa vermektedir. Kan bağışı vücuda hayat veren, insanlar arasında paylaşmayı sağlayan onurlu bir davranıştır. Afet durumlarında kan bağışının önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır; ancak kan bağışı sadece afet durumlarında değil her zaman düzenli olarak yapılması gerekmektedir” dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Mehmet Akif Gemici de bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi.