MÜSİAD İzmir'den kutsal topraklara umre ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, üyeler ve ailelerinin de katılımıyla 5 günlük umre ziyareti düzenledi. Bu çerçevede Başkan Bilal Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 120 kişilik heyet, kutsal topraklara giderek ziyaretler yaptı.

Düzenlenen umre programı ile ilgili değerlendirmede bulunan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "15-20 Kasım tarihlerinde İzmir'den kutsal topraklara 120 kişilik bir heyet ile yolculuk yaptık. Üyelerimizin aileleri ile birlikte katıldığı umre programımızı daha da anlamlı hale getirip zenginleştirerek, İzmir Müftülüğümüzün koordinasyonunda on üç yetim ve ailesi ile birlikte gerçekleştirdik. Salı günü Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi, Kabr-i Saadet ve Cennet'ül Baki selamlaması ile başlayan yolculuğumuzda, Uhud Şehitliği, İki Kıbleli Mescit, Hendek harbinin cereyan ettiği mahal ve Kuba Mescidi'ne ziyaret turu ve Cennet'ül Baki'de sahabi kabirlerini ziyaretler yaptık. Perşembe günü umreye niyet ederek Mekke'ye Haremi Şerif'e geldik ve umre ibadetimizi eda ettik. Cumartesi günü Mekke civarındaki Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşlama mahalleri, Nur Dağı, Cennetülmâlâ Mezarlığı ve Cin Mescidi'ne ziyaret turu yaptıktan sonra, pazar akşamı Cidde üzerinden İzmir'e döndük" dedi.

Saygılı, şöyle devam etti:

"İslam dünyasının kalbi olan Medine ve Mekke'de altı gün dolu dolu süren programımızda Rabbimizin kutlu beldesi Hz. İbrahim'in (S.A.V.) meskenine, elçisi Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) yurduna misafir olduk. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) yaşadığı yerleri görebilmenin, Sahabe-i Kiramın hisleriyle doymanın, Beytullah ile kucaklaşmanın, Müslüman kardeşlerimiz ile omuz omuza ibadet etmenin eşsiz duygusunu yaşadık. Çok güzel bir ekip ile mübarek topraklara ziyaretimiz, ibadetlerimiz, keyifli anlarımız ile huşû ve huzurla yolculuğumuzu sağ salim bitirmiş bulunuyoruz elhamdülillah. Rabbim umremizi mebrur, sayımızı meşkûr ve ibadetlerimizi makbul, dualarımızı kabul eylesin inşallah."