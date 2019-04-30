MÜSİAD Manisa Başkanı Ürper'in acı günü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper'in babası Yusuf Ürper 96 yaşında hayatını kaybetti. Yusuf Ürper Bergama Yeni Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

MÜSİAD Manisa Şube Başkanı M.Reşit Ürper, Bergama eski Belediye Başkanı Raşit Ürper ve İş insanı Sadullah Ürper'in babaları, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper'in amcası Yusuf Ürper 96 yaşında hayatını kaybetti. Yusuf Ürper'in vefatı ilçede büyük üzüntüye neden olurken, cenazesi bugün Bergama Yeni Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi.

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Nejla-Mithat Öztüre Hashastane'sinde tedavi gören Ürperler Gıda'nın kurucusu Yusuf Ürper'in cenaze törenine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koşku, eski Belediye Başkanlarından Mehmet Gönenç, çok sayıda siyaset ve iş dünyasından dost ve yakınları ile çok sayıda seveni katıldı. Cenazeye katılanlar Yusuf Ürper'in yakınlarına taziyelerini sundu.