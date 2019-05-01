MÜSİAD'dan AK Partili Sürekli'ye ziyaret

Kerem Ali Sürekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Av. Kerem Ali Sürekli'yi parti binasında ziyaret etti. Saygılı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Sürekli'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarı diledi.

Saygılı, ziyaretteki konuşmasında, "Daha önce milletvekilliği görevlerinde bulunan Sürekli, tecrübeli bir siyasetçi. Deneyimiyle bu görevi başarıyla yerine getireceğine ve İzmir'e önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İzmirli iş adamları olarak, ülke ekonomisine katma değer sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'in hedeflerinin dar ve sınırlayıcı kalıbından çıkarılarak, yıllar içinde kaybettiği zamanın hızla telafi edilmesi için işbirliği içinde çalışmalara destek vermeye her zaman hazırız" dedi.

Kerem Ali Sürekli de, MÜSİAD İzmir Şubesi'nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD'ın, İzmir ve Türkiye için çok önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Kurumsal anlamda ilk ziyaretin MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından gerçekleştiğini söyleyen Sürekli, "İnşallah bundan sonra hep beraber el ele vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde çalışarak İzmir'imizi daha güzel yerlere getirme gayreti içinde olacağız. MÜSİAD İzmir Şubesi ile birlikte iş birliği yaparak İzmir için güzel proje üreteceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.