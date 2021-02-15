Mustafa Aşan: “Kötü günde de bırakmayacağız, sonuna kadar savaşacağız”

Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan, kötü gidişata son vererek çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Aşan, “Kötü günde de bırakmayacağız, sonuna kadar savaşacağız” dedi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta son 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alan Karşıyaka, zirve yarışından uzaklaştı. Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu kötü gidişata çare ararken, takım kaptanı Mustafa Aşan, camiaya ‘panik yapmayın' mesajı verdi.

“Kötü günde de bırakmayacağız, sonuna kadar savaşacağız”

Son oynanan Gölcükspor maçında ilk kez 90 dakikayı tamamlamadan stattan ayrılan Başkan Turgay Büyükkarcı, teknik heyet ve futbolcularla yaptığı bir dizi toplantılarla kötü gidişin sebeplerini masaya yatırırken Kaptan Aşan düştükleri yerden ayağa kalkmasını da bileceklerini söyledi. Aşan, “Takım olarak bir düşüş yaşadığımız doğru. Ancak bu takım geçen sezon Play-Off finali oynayıp tek penaltıyla 2. Lig'e çıkma şansını kullanamadı. Aynı takım bu sezon başında 8 maç kaybetmedi. 5 galibiyet 3 beraberlikle zirvede yer aldı. Takım içindeki korona vakaları sonrası bir düşüş başladı, toparlanmakta zorlandık. Biz de her şeyin farkındayız, taraftarlarımızı ve yönetimimizi üzdüğümüzü biliyoruz. Takım olarak her inişin bir de çıkışı olacağının farkındayız. Bu zamana kadar takımı buraya getirdik, kötü günde de bırakmayacağız, pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız. Elazığ'da yeni bir sayfa açacağımıza olan inancımız tam” dedi.