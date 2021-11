Mustafa Denizli: “Altay, lig mücadelesinde her zaman, her maça hazırdır”

Denizli, “Altay, lig mücadelesinde her zaman, her maça hazırdır” dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor karşılaşmasında beline darbe alan Daouda Bamba'nın tedavisine devam edilirken Fildişi Sahilli oyuncunun Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Aynı karşılaşmada rakibiyle girdiği ikili mücadelede yedek kulübesine düşerek sol dizine darbe alan Cebrail Karayel'in ise son durumunun maç saatinde netleşeceği açıklandı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Martin Rodriguez, Murat Akça, Eren Erdoğan ve Mohammad Naderi'nin ise tedavileri sürerken, Kazımcan Karataş'ın U19 Milli Takım kampında bulunması sebebiyle maç kadrosunda yer almayacağı duyuruldu.

“Altay, lig mücadelesinde her zaman, her maça hazırdır”

Eksik oyuncular hakkında açıklama yapan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, şöyle konuştu:

"Eksik arkadaşlarımızın aramızda olması bizleri memnun ederdi. Ancak olmamaları problem değil. Altay sahaya 11 kişi çıktığı sürece taraftarını mutlu edecek futbolu sergilemek için her şeyi ortaya koyacaktır. Altay, lig mücadelesinde her zaman, her maça hazırdır. Taraftarlarımız en başından en sonuna kadar bu takıma olan güvenlerinin ve sevgilerinin boşa olmadığını hep birlikte yaşayarak göreceklerdir. Yolumuz iyidir. Kısa süre içerisinde öz kaynaklarımızdan da en üst düzeyde faydalanmaya başlayacağız. Bu konuda atılan adımlar hakkında camiamız önümüzdeki dönemde bilgilendirilecektir."