Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret

Altay'ın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Mustafa Denizli, yarın oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak Altay-Samsunspor maçı ile başlayacak. Maç öncesinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekibe sürpriz bir ziyaret yapıldı. Altay'ıın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Mustafa Denizli, tesislere gelerek moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette Denizli'ye, Altay Başkanı Ayhan Dündar ve Sportif Direktör Tuna Üzümcü de eşlik etti.