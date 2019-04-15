Mustafa Ekşi: “Yeni Türkiye yolunda söyleyecek sözümüz var”

Türkiye için sözü olan her vatandaşın kendini ait hissedeceği bir hareket olarak yola çıkan ve ülke genelinde 32 ilde şubeleşen Sivil Toplum Hareketi (STH) Derneği Genel Başkanı Mustafa Akif Ekşi, "Türkiye için söyleyecek sözümüz var" dedi. SHT Ege Bölge sorumlusu İlhan Çelik ise hayırseverlerin de destekleri ile ihtiyaç sahibi sivillerin dertlerine derman olmaya çalışacaklarını söyledi.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Sivil Toplum Hareketi (STH) Derneği Genel Başkanı Mustafa Akif Ekşi, derneğin Ege Bölge sorumlusu İşadamı İlhan Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Hilton Oteli'nde bulunan il başkanlığındaki ziyarette konuşan Ekşi, önemli mesajlar verdi. Yalnızca sorunları dile getirmek değil aynı zamanda sorunları çözüm önerileriyle birlikte sunmak adına ayırım yapmaksızın her alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekşi, "Sivil Toplum Hareketi Derneği, bir düşünce derneğidir. Dünyada, özellikle Avrupa'da sosyal diplomasi anlamında uzmanlaşmış derneklerin maalesef ülkemize çok fazla yeri yok. Bizim derneğimizin çatısı altında, gönüllülük esasıyla yol alan işleyişimizde her sorunun çözümü için söyleyecek sözümüz var" dedi.

"Kanayan her yaraya merhem sürme amacındayız"

Başkan Mustafa Akif Ekşi, "Sivil Toplum Hareketi, her konuda fikri olan insanların bir araya gelip, fikirlerini paylaşabilecekleri bir ortam olma hayaliyle kurulmuş bir dernektir. Yani biz, spesifik bir konuda değil, her konuda açıklama yapacak liyakattayız. Bir sorun tespit edildiğinde bu sorunun çözümü noktasında ilgili makamlara, kişilere ulaşarak, çözüm noktasında aracılık hizmet etmeyi gaye edinmiş bir derneğiz. Bunun yanında toplumda sınırlarımızda mevcut olan, kanayan hangi yara var ise oraya bir merhem sürmeye çalışan bir derneğiz” diye konuştu. Bugüne kadar hasta hakları ve sağlık çalışanları hakkında çalıştaylar düzenlediklerini anlatan Ekşi, yatay şehirleşme konusunda toplantılar düzenlediklerini ifade etti.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı

Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir STK olduklarının altını çizen STH Ege Bölge sorumlusu İşadamı İlhan Çelik, "Hiç bir maddi menfaat beklemeden tamamen gönüllülük esasına dayalı, hiç bir kurumdan, kuruluştan hiç bir kimseden maddi destek almadan, Türkiye'nin bir çok yerinde şubeleşmeyi başardık. Şu an 32 ilde faaliyet göstermekteyiz. Hedefimiz 81 ilimizin 922 ilçesinde şube ve yurt dışında da temsilcilikler açmak" ifadelerine yer verdi.

“Sivil toplumumuzun dertlerine derman olacağız”

Gençlerimizin sporcu ahlakıyla yetişmesi için büyük bir atılım yaptıklarını belirten Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti'nde gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi, sağlam karakterli olması, kötü alışkanlıklardan uzak kalması öncelikli amaçlarımız arasındadır. STH olarak hiç bir menfaat gözetmeden, Genel Merkezimiz ve yönetim kurulumuzla birlikte Vatanını seven İnsanını seven tüm iş dünyasındaki iş insanlarının desteklerini bekleler gücümüze güç katarak tüm toplumumuzun dertlerine el ele omuz omuza verip derman olmaya çalışacağız. Gençlerimize milli ve manevi duyguları aşılamak , sporla yetişmelerini sağlamak için maddi ve manevi hiçbir şeyi esirgemeden çalışmalarımızı canla başla sürdüreceğiz” diye konuştu.