Müştemilat Kumpanya'nın mahalle konserleri başlıyor

Dünya müzik kültürünü Anadolu'nun müzikal zenginliğiyle buluşturup sanatseverlere ulaştırmayı hedefleyen Müştemilat Kumpanya, İzmir'in 21 ilçesinde konser verecek. Ücretsiz gerçekleşecek konserler 5 Ekim'de başlıyor.

İzmir'in 21 ilçesindeki müzikseverler değişik bir deneyime hazırlanıyor. Farklı müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan Müştemilat Kumpanya, 5 Ekim'den itibaren 21 ilçede konserler verecek. İlk konser Bergama'da olacak. Dünyaca tanınmış arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, etkileyici yorumu ve sesiyle dinleyicilerin kalbinde taht kurmuş Serap Tamay ve Piyanist/Şef Cemile Cabbar'ın yönetimindeki Müştemilat Mandolin Orkestrası, üç ay boyunca İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bergama, Dikili, Urla, Kemalpaşa, Beydağ, Karaburun, Kınık, Güzelbahçe, Seferihisar, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Kiraz, Bayındır, Menderes ve Torbalı'da gerçekleşecek konserler halka açık ve ücretsiz olacak.