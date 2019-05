Mutluluğun yolu olumlu düşünmekten geçiyor

Hücrelerin tıpkı bir pil gibi pozitif ve negatif kutupları olduğunu dile getiren Duygu Dönüşüm ve Yaşam Koçu Seyhan Kuralı, hücrelerin kişinin içinde bulunduğu ruh haline göre ürettiği bu enerjinin, başta kendisini ve çevresini etkilediğini ifade etti.

Seyhan Kuralı, "Evrendeki her şey enerjidir. Bizlerin de yaşam enerjisi var. Bu felsefe değil, ispatlanmış fiziksel bir kanundur. Yaşam enerjimizi, odaklandığımız düşünceler ve duygularla yansıtıyoruz. Bu enerjinin farkında olmalı ve onu bu bilinçle kullanmalı. Bebekler pozitif enerji ile doğar ve çevresini de olumlu olarak etkiler. Maalesef büyüdükçe enerjimizi kullanmayı unutuyoruz. Hücrelerimiz sürekli olarak evrenden enerji boyutunda veri toplar ve ürettiğimiz düşünce ve duygularımızın frekansından yayın yapar. Aslında bu nedenle iki kişi birbiriyle konuşmasalar dahi hücresel boyutta sürekli bilgi alışverişi içindedir. Buradan anlayabiliriz ki her an kendi gerçekliğimizi yaratıyoruz. İçimizde hangi duygu ve düşünce varsa dışarıya onu yayıyoruz ve onu yaratıyoruz. Çekim yasası dediğimiz şey budur. Her birimiz aynı bir radyo alıcısı ve vericisi gibiyiz. Hangi düşüncenin frekansından yayın yapıyorsak, o düşüncenin gerçekleşmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

"Tansiyon gibi pek çok rahatsızlığın etkilerini de azaltabilirsiniz"

Bireylerin içinde bulunduğu duygu durumunu doğru analiz etmesi gerektiğine de değinen Kuralı, "Eğer içimizde negatif düşüncelerin neden olduğu bir enerji varsa çevremize de bu negatifliği yayıyoruz. Bunu kontrol edebilmek için öncelikle kendimizi dinleyip o anda ne hissettiğimizin farkında olmamız gerekiyor. Kendi frekansımızı yakalayarak olumsuz duyguyu boşaltmak ya da ifade etmek ve onun yerine olumlu duyguyu kodlamak gerekiyor. Yayın yaptığımız enerji niyetlerimiz ve seçimlerimizden ibarettir. Zihinsel inanç kalıbını iptal etmeyi seçebilir ve olumlu bir duygu, düşünce ya da değere odaklanabiliriz. Kendi kendinize kararlı bir şekilde bugünün keyifli ve kolaylıklarla dolu bir gün olmasını seçiyorum dediğinizde, zihinsel inanç kalıplarınızdan sıyrılarak bunun gerçekleşebileceğine olan inancınız oranında gerçekleştirirsiniz. Bu farkındalığı sağladığınızda stresin neden olduğu anksiyete, panik atak, kalp çarpıntısı ve düzensiz tansiyon gibi pek çok rahatsızlığın etkilerini de azaltabilirsiniz. Önce kendimizi dönüştürebilirsek çevremizdeki insanların da bize karşı tavır ve davranışlarının dönüştüğünü, hatta dünyanın dönüştüğünü görmüş oluruz" şeklinde konuştu.

"Farkındalığınızı geliştirip, blokajları kaldırmak gerekiyor"

Hayata pozitif bakarak pozitif olayları da çekmenin yolunun kendimizin efendisi olmaktan geçtiğini kaydeden Seyhan Kuralı, şöyle devam etti:

"Kaygı, korku, suçluluk endişe gibi olumsuz duygularla ve kurgusal düşüncelerle enerjimizi kaçırmak yerine, farkındalıkla birlikte kendimiz için kullanabiliriz. Böylelikle kendi dünyamızın efendisi olarak, gücümüzü elimize almış oluruz. Bir şeyin gerçekleşmesini isterken aslında ne istediğinizi, neden istediğinizi ve bu isteğin herkesin hayrına olup olmadığını da sorgulamamız gerekiyor. İsteğimiz kalpten bir istek mi? Yoksa bir sahiplenme güdüsü mü? Ya da takıntı mı? Söz gelimi yeni bir romantik ilişkiye başlamak ya da bir sınavı kazanmak, işinizde terfi almak istiyorsanız, bununla ilgili farkındalığınızı geliştirip, blokajları kaldırmak gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için isterseniz işin uzmanından bir danışmanlık da alabilirsiniz veya kendiniz de bu düşünce yapısına kavuşmak için bir takım egzersizler yapabilirsiniz. Bu gibi blokajları kaldırdığınızda evlilik, iş yaşamı, aile arkadaş ilişkileri ve çocuklarınızla olan ilişkilerinizde de olumlu değişimler gözleyeceksiniz. Yaşam enerjisini doğru kullanmanın ipuçlarını paylaşmak için 15-16 Haziran tarihlerinde bir seminer düzenleyeceğim. İsteyenler, Özüme Yolculuk Facebook ve Instagram hesapları ile ozumeyolculuk@gmail.com adreslerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir."