Mutsuz son

İzmir'in Çeşme ilçesinde yazlığında bulunduğu esnada masaj reklamına tıklayan ve karşısındaki sözde masözle mesajlaşan adam 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı. Gerçek bir avukatın adını kullanarak vatandaşı davayla tehdit eden dolandırıcı, 35 bin lira karşılığında sözde davayı geri çekeceğini söyleyerek vatandaşı dolandırdı.

Geçtiğimiz hafta İzmir'in Çeşme ilçesindeki yazlığında vakit geçiren G.D., sosyal medyada gezindiği esnada bir masaj salonu reklamı görüp tıkladı. Telefon üzerinden mesajlaşma uygulamasına yönlendirilen G.D. ile karşı taraf arasında sohbet başladı. Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik için fiyat soran G.D., karşı tarafın da verdiği rahatlıkla daha açık seçik konuşmalar gerçekleştirdi.

3 gün sonra gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

G.D.'nin telefonuna ise 3 gün sonra bir avukat mesaj atarak, mesajlaşmaları bahane gösterip cinsel tacizden dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Neye uğradığını şaşıran vatandaş, yanlış anlaşıldığını davayı geri çekmek için ne yapılması gerektiğini sordu. Avukat da bunun üzerine davalıya 15 bin, avukatlık masraflarına da 20 bin lira olmak üzere 35 bin lira talep etti. G.D., paraları avukatın vermiş olduğu banka hesabına atarak kurtulduğunu düşündü.

Avukat sahte çıktı

Daha sonra aklında soru işareti kalan G.D., avukatın ofisini arayarak böyle bir olayın olmadığını, kendisine mesaj atan kişinin avukatın adını kullanarak kendisine avukat süsü verdiğini anladı. Dolandırıldığını fark eden vatandaş, İzmir Barosu avukatlarından Başak Rencuzoğulları aracılığıyla dolandırıcı veya dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Hiç bir resmi kuruluş ve yargı kanalları mesaj yoluyla ulaşmaz"

Resmi kuruluş ve yargı organlarının bu şekilde mesaj yoluyla vatandaşlara ulaşmayacağı konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan İzmir Barosu avukatlarından Başak Rencuzoğulları, olayı anlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Rencuzoğulları, "Müvekkilimiz Çeşme'deki yazlığında sosyal medyada gezinirken bir masaj salonuna ait sponsorlu bir reklamla karşılaşıyor ve tıklıyor. Tıkladığında da doğrudan mesajlaşma uygulamasına yönlendiriliyor. Verilen hizmetlerle ilgili bilgi almaya çalışırken masaj ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik ile ilgili bir fiyat listesi karşısına çıkıyor. Daha sonra sohbet ilerleyince müvekkilimize de cinsel içerikli fotoğraflar atılıyor. Müvekkil de onun verdiği rahatlığa dayanarak karşılıklı bir cinsel sohbet gerçekleştiriliyor. 3 gün sonra ise gerçek bir avukatın ismini kullanan bir kişi kendisine mesaj atıyor ve mesajlaşmaların cinsel taciz içerdiğini belirterek suç duyurusunda bulunulduğunu beyan ediyor. Mesajlarda uzlaşmak istenildiğinde mağdura 15 bin, avukatlık masraflarına da 20 bin lira olmak üzere 35 bin lira ücret talep ediliyor. Bu esnada mesajlarla müvekkilimiz hapis cezası ile korkutuluyor. O da korktuğu için karşı tarafa bu parayı ödüyor. Sonrasında bazı bir takım araştırmalar yaparak dolandırıldığını anlayıp bize başvuruda bulunuyor. Biz de yapılan dolandırıcılığa karşı gerekli yasal işlemleri başlattık. Hiç bir resmi kuruluş ve yargı kanalları mesaj yoluyla ulaşmaz. Eskiden tebligatlarla vatandaşlara ulaşılırdı ancak onların da sahtesi yapılır hale geldi. Vatandaşların da kafası daha çok karışıyor. Böyle bir şeyle karşılaşıldığında E-Devlet üzerinden haklarında bir şikayet olup olmadığını öğrenebilirler. Vatandaşlarımız da bu konuda dikkatli olsunlar" açıklamasında bulundu.