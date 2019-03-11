Müziğin altın Çınar'ı

Çalışma azmi ve yeteneği sayesinde İzmir'e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı, bu kez Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışması'ndan 3'üncülük derecesi elde etti. 10 yaşındaki Çınara, New York'ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de yarışmada derece alan piyanistlerle birlikte sahne almaya hak kazandı.

Piyanist annesi ve kemancı babasının desteği ile müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan 4'üncü sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü elde etti. 2015 yılında ise hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazanan hem de Associazione Piano Friends tarafından organize edilen ve İtalya'nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birinci gelen Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano'da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışması'nda ikincilik, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik, 2017 Almanya'da düzenlenen Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik ve 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik alan Çınara, 2 yıl önce de çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisinin burslu öğrencisi olarak sürdürmeye başladı.

Chopin hayranı

Her gün en az iki saatini piyano eğitimine harcadığını ve piyanist-besteci Chopin hayranı olduğunu anlatan müziğin genç yeteneği Çınara, New York'da sahne alacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi. Geçen yıl da Milano'da ‘Festival Piano Talents' orkestrası eşliğinde sahne almanın gururunu yaşayan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni'nin öğrencisi olan Çınara, “Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.

Azeri lehçesinde bir isim olan Çınara, Türkiye Türkçesinde 'çınar' anlamına geliyor.