Müziğin altın çocuğu ödüle doymuyor

İzmir'e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi 11 yaşındaki Çınara Manaflı, pandemi döneminde de başarılara imza atmaya devam ediyor. Manaflı, Ağustos ayında derece aldığı Almanya'daki yarışmanın ardından yine çevrimiçi gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2. Uluslararası Rhapsody Piyano Yarışmasında kendi yaş grubunda birincilik ödülü kazandı.

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi, COVİD-19 pandemisi nedeniyle eğitimlerini çevrimiçi olarak uzaktan sürdürüyor. Öğrenciler, çevrimiçi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkanı buluyor. Piyano eğitimini Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Çınara Manaflı, pandemi döneminde bu çalışmaların karşılığını, katıldığı çevrimiçi yarışmalardan ödüllerle dönerek aldı.

Çınara Manaflı, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 2. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışmasında, B Grubu 9-12 yaş kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Türkiye, Rusya, Norveç ve Azerbaycan gibi ülkelerden çeşitli yaş gruplarından katılımın olduğu yarışmada, Çınara Manaflı, Johann Sebastian Bach ve Manuel de Falla'dan toplam üç eser seslendirdi. Geçtiğimiz Mart ayında yapılması planlanan ancak Covid-19 nedeniyle ertelenerek çevrimiçi olarak bu ay yapılan yarışmanın jüri üyeleri Prof. Ludmil Angelov, Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç. Yuriy Sayutkin, Doç. Gökhan Aybulus, Prof. Yalçın Vasıfoğlu Adıgüzel ve Cem Babacan'dan oluştu. Çınara Manaflı, başarılı performansıyla birincilik ödülünü almayı başardı.

Pandemide ikinci ödülü

Başarılı piyanist, geçtiğimiz Ağustos ayında da bu yıl 6.'sı çevrimiçi olarak düzenlenen, 16 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışmasında ikinci olmuştu. Piyanist annesi ve keman sanatçısı babasının büyük desteği ile müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan Güzelyalı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek, aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışmasında birincilik ödülünü elde etti. 2015 yılında hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülünü alan hem de İtalya'nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde birinci olan Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano'da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışmasında, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında, 2017 Almanya'da Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülleri kazanan Çınara, 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilik aldı. 3 yıldır çalışmalarını YÜSEM Müzik Akademisi'nin öğrencisi olarak sürdüren Manaflı, geçtiğimiz yıl da Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından elde ettiği 3.'lük derecesiyle Carnegie Hall'de konser gerçekleştirmeye hak kazanmıştı. Genç yetenek, New York'ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de başarılı bir konsere imza atmış ve New York Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışmasına da katılıp ikincilik ödülünün sahibi olmuştu.

Chopin hayranı

Aldığı ödüllerle Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Çınara, “Her gün en az iki saatimi piyano eğitimine harcıyorum. Piyanist-besteci Chopin hayranıyım. Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.

Çınara'nın piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ise öğrencisinin başarısının gurur verici olduğunu belirterek, “YÜSEM Müzik Akademisi öğrencileri, pandemi döneminde çevrimiçi ortamda derslerine düzenli olarak devam etti. Bu eğitim sistemi sayesinde eğitimlerinden geri kalmadılar ve başarılara imza atıyorlar” diye konuştu.