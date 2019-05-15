Müzikli terapi ile otizmli bireylere umut

Günümüzde onkoloji, Alzheimer, Parkinson, depresyon, uyku bozuklukları gibi hastalıklarda tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılan 'müzik terapi', özel eğitim gerektiren bireylerin gelişimine de büyük katkılar sağlıyor. Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde konuşan Müzik Terapisti Burak Sağırkaya, otizm, öğrenme güçlüğü gibi rahatsızlıklarla mücadele eden çocuklar için umut veren yöntem hakkında bilgiler verdi.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ve Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen 'Müzik Terapi ile Tanışma' seminerini gerçekleştiren Burak Sağırkaya, müziğin kalp atışını ve metabolizmayı düzenleme, sakinliği sağlama, hafızayı geliştirme gibi insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine değindi.

Türkiye'de ilk Nordoff Robbins Müzik Terapi Uygulama Belgesine sahip müzik terapist olarak çalışmalarını, pedagojik müzik terapi ve özel eğitimde müzik terapi alanlarında devam ettiren Burak Sağırkaya, "Müzik terapi, bir alternatif tedavi yöntemi değil, geleneksel tıbba uygun, kendine has kuralları olan, bilimsel bir tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Müzikle tedavi sadece müziğin kullanıldığı tedavi değil, müziğin de içinde bulunduğu tedavi demektir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki müzik tek başına hiçbir hastalık etkenini ortadan kaldıramaz. Ayrıca müzik terapi klinik bir ortamda mutlaka bir hekim sorumluluğunda gerçekleşmelidir. Uygulamayı müzik terapist yapsa da tedavinin gidişatını hekim yönlendirir" bilgisini verdi.

Polonya'da bulunan Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy isimli kurumda ve Avrupa Birliği bursu ile yine Polonya'da bulunan Grundtving'te asistanlık görevlerini de gerçekleştiren Burak Sağırkaya, müzik terapinin özel eğitim gerektiren çocuklardaki etki alanlarına değindi. Sağırkaya, "Müzik terapiden faydalanan özel eğitim gerektiren çocuklarda ortaya çıkan sonuçlar oldukça sevindirici. Müzik terapiden yararlanan bu çocukların konuşma, dil ve iletişim becerilerinin arttığı, kaygı düzeylerinin azaldığı, taklit becerilerinin geliştiği, duygusal ve davranışsal bozukluklarının azaldığı bilimsel olarak gözlemlenmiştir" dedi.