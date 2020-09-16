MYO 1'incisi, DGS'de Türkiye 13'üncüsü oldu

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu Ergüven, 2020 DGS sonuçlarına göre Türkiye 13'üncüsü olmayı başardı.

Çocukluğundan bu yana bilgisayar oyunlarına büyük ilgi duyduğunu ve bulmaca çözmeyi çok sevdiğini anlatan Serkan Ergüven, bu nedenle bilinçli bir tercihle Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Programını tercih ettiğini söyledi. Üniversite eğitimi boyunca kararında yanılmadığını ve kendisini daha da geliştirmek adına lisans eğitimine devam etme kararı aldığını belirten başarılı genç, "Ön lisans programları, üniversite tercihlerinde zorlanan kişilere büyük avantajlar sağlıyor. 2 yıl boyunca yazılım programcılığı konusunda daha da ilerlemek istediğime kanaat getirdim; ancak ileri seviye yazılımlar çok daha fazla matematik bilgisi gerektiriyor. Bu nedenle lisans eğitiminin gerekli olduğunu düşündüm ve bu yıl DGS'ye girdim. Türkiye 13'üncüsü olmak beni çok mutlu etti. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatıma devam edeceğim" dedi.

Başarıyı, ‘bir varış noktası değil, bir yolculuk' olarak tanımlayan Serkan Ergüven, DGS'ye girecek adaylara tavsiyelerde bulundu. Ergüven, “DGS'ye girecek olan gençlere ön lisans derslerinde iyi bir not ortalamasına sahip olmalarını ve sıkı çalışmalarını öneriyorum. Ön lisans eğitimi alan öğrencilerin büyük bir kısmı lisans eğitimine devam etmek istiyor. Bu nedenle rekabet büyük. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra kendi oyun geliştirme şirketimi kurmak istiyorum. Başarı, bir varış noktası değil bir yolculuktur. Umarım hepimiz yaşadığımız dünya için faydalı işler yapabiliriz” diye konuştu.