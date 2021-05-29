"Myrina ve Gryneion 3" 1 Haziran'dan itibaren okuyucuyla buluşuyor

Aliağa Kent Kitaplığının yeni eseri "Myrina ve Gryneion 3" Aliağa Belediyesinin "Oku, Okut" kampanyası kapsamında haziran ayının kitabı olarak okuyucuyla buluşuyor.

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihini gelecek nesillere taşımak için yazılı tarih çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Aliağa Kent Kitaplığının 15. yayını olarak basımı tamamlanan “Myrina ve Gryneion 3- Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılması Çalışmalarında Gryneion Antik Kenti Sahasında Arkeojeofizik Araştırmalar” adlı 160 sayfalık eser, bölgedeki kültür varlıklarının belgelenmesi ve görüntülenmesi için 2017 yılında yapılan arkeojeofizik çalışmaların sonuçlarını içeriyor.

“Apollon Tapınağı” ile bilinen Gryneion Antik Kentinde tapınak alanının ve diğer kültürel miras unsurlarının belirlenmesi için disiplinlerarası iş birliğiyle gerçekleştirilen teknik çalışmalar, konunun uzmanlarının değerlendirmeleri ve bilimsel veriler sunuluyor.

Arkeoloji tutkunlarının yanı sıra akademi dünyası için de önemli bilgiler barındıran eser, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Çekilmez ve İstanbul Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisi Fevzi Avcı tarafından hazırlandı.

Eser online erişime açıldı

Tarihseverler bu eşsiz eseri, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak edinebilecek.

Eser ayrıca, Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfası üzerinden de erişime açıldı. Okurlar, kitabın dijital versiyonlarını https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak görüntüleyebilir veya mobil cihazlarına dijital olarak indirebilecek.