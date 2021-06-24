Myrina ve Gryneion 3'ün dağıtımı sürüyor

Aliağa Belediyesinin, "Oku, Okut" kampanyası kapsamında haziran ayının kitabı olarak kitapseverlerin beğenisine sunduğu Myrina ve Gryneion 3'ün dağıtımı yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

Aliağa Kent Kitaplığının 15. yayını "Myrina ve Gryneion 3- Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılması Çalışmalarında Gryneion Antik Kenti Sahasında Arkeojeofizik Araştırmalar" adlı 160 sayfalık eser, bölgedeki kültür varlıklarının belgelenmesi ve görüntülenmesi için 2017 yılında yapılan arkeojeofizik çalışmaların sonuçlarını içeriyor.

Serinin 3. eseri olan kitapta, “Apollon Tapınağı” ile bilinen Gryneion Antik Kenti'nde tapınak alanının ve diğer kültürel miras unsurlarının belirlenmesi için disiplinlerarası iş birliğiyle gerçekleştirilen teknik çalışmalar, konunun uzmanlarının değerlendirmeleri ve bilimsel veriler sunuluyor. Arkeoloji tutkunlarının yanı sıra akademi dünyası için de önemli bilgiler barındıran eser, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Çekilmez ve İstanbul Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisi Fevzi Avcı tarafından hazırlandı.

Eser online eğitime açıldı

Tarihseverler bu eseri Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak edinebiliyor. Eser ayrıca, Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfası üzerinden de erişime açıldı. Okurlar, kitabın dijital versiyonlarını https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak görüntüleyebildikleri gibi mobil cihazlarına da dijital olarak indirebiliyor.