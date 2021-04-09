Myrina ve Gryneion erisinin 3. ve 4. ciltleri hazırlanıyor

İzmir'de Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Aiolis'in 12 antik kentlerinden olan Myrina ve Gryneion'da gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları, Aliağa Belediyesinin katkılarıyla dönemsel olarak kitaplaştırıldı. Aliağa Belediyesi, kitapların bilim dünyası ve Aliağa kamuoyunda büyük ilgi ile karşılanması nedeniyle 3. ve 4. ciltleri de basıma hazırlayarak Myrina ve Gryneion serisini tamamlama kararı aldı.

“Apollon Tapınağı” ile bilinen “Gryneion” ve toprak heykelcikleriyle arkeoloji dünyasını şaşırtan “Myrina” antik kentlerindeki arkeolojik yüzey araştırmaları, Aliağa Belediyesinin destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle 2015 yılında başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarından elde edilen bilimsel bulgular, iki cilt halinde okuyucu ile buluşturuldu.

Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 1. cildi 2017 yılında 321 sayfa olarak akademisyenler Murat Çekilmez ve Emel Dereboylu Poulain editörlüğünde, 2. cilt ise 2018 yılında 451 sayfa olarak Murat Çekilmez, Emel Dereboylu Poulain ve Emre Erdan editörlüğünde hazırlandı.

Hızla tükendi

Hızla tükenen 1. ve 2. ciltlerin düzenlenmiş ve genişletilmiş 2. baskıları için çalışmalar başladı. 3. ve 4. ciltlerinde basılmasıyla beraber, 4 kitaptan oluşacak seri, arkeoloji severlerin ve Aliağalı okuyucuların kaynak kitabı olarak dağıtılacak. Aliağa Belediyesinin bu sayede, Myrina ve Gryneion Antik Kentlerini gelecek nesillere ulaştırmak için misyonunu yerine getireceği ifade edilirken, dört kitaplık dev serinin eylül ayında okurlarla buluşturulması planlanıyor.

Serilerin hazırlanması aşamasında 3. ve 4. ciltlerin dijital versiyonları önümüzdeki günlerde Aliağa Belediyesinin resmi sayfasına yüklenecek. Okurlar eserlere, https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linkinden online olarak ulaşabilecek. Okurlar, basımı tükenen serinin ilk iki kitabının dijital versiyonuna yine aynı adresten ulaşabiliyor.

3. ve 4. cilt arkeoloji dünyası için kaynak kitap olacak

Myrina ve Gryneion'da arkeolojik yüzey araştırmaları başkanlığını yürüten Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, serinin 3. ciltinde kutsal alanda Apollon tapınağını aramaya yönelik yapılan arkeo-jeofizik çalışmalarını detaylı olarak ele aldıklarını söyledi. Çekilmez, 4. cilt hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Serinin 4. kitabında 1880 ve 1882 yıllarında yabancılar tarafından bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar, yurt içi ve yurt dışındaki müzelerde yer alan pişmiş topraktan heykelcik örnekleri olacak. Ayrıca, Bergama Müzesi'ndeki Myrina eserlerinin açıklamalı görselleri, heykeller ve sikkeler de bulunacak."