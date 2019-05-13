Myrina ve Gryneion yüzey araştırmaları Temmuz'da başlıyor

Aliağa'da bulunan antik kentler içinde tarihte Apollon Tapınağı ile bilinen Gryneion ve toprak heykelcikleriyle arkeoloji dünyasını şaşırtan Myrina antik kentlerinde 2019 yılı yüzey araştırmaları 11-25 Temmuz tarihlerinde başlıyor.

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını ve arkeolojisini gün yüzüne çıkartmayı hedefleyen Aliağa Belediyesi, bu kapsamda akademik yüzey araştırmalarına verdiği desteği de sürdürüyor.

Aiolis'in 12 antik kentinden olan Myrina ve Gryneion'da arkeolojik yüzey araştırmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle 2015 yılında başladı. Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle yapılan çalışmalar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

2015 yılından bu yana her yaz döneminde yapılan çalışmalar bu yaz döneminde de devam edecek. Bu kapsamda 11-25 Temmuz 2019 tarihlerinde 15 gün süresince 15 kişilik akademik heyet, Myrina ve Gryneion antik kentlerinde yüzey araştırması yapacak. Yapılacak olan arkeolojik yüzey araştırmaları gelecek dönemdeki kazı çalışmalarına da ışık tutacak.

Aliağa Belediyesi, antik kentlerde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarına destek vermekle de yetinmiyor, yüzey araştırmalardan çıkan sonuçların akademik platformda derlenmesini sağlayarak kitaplaştırıyor. Aliağa Kent Kitaplığının bir parçası olan bu kitaplar, hem gelecek nesillere aktarılıyor hem de akademi dünyasına önemli bir kaynak oluyor.

Aliağa Belediyesi kültür yayınları kapsamında son beş yılda 11 kitabı ücretsiz olarak okuyucu ile buluşturmuştu.