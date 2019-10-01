Nadir Nadi Kütüphanesine öğrenci akını

Büyükten küçüğe her yaştan okura ev sahipliği yapan Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesini, Aliağa Şehit Murat Coşkun Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ziyarette bulundu. Türkçe öğretmeni Şerife Arıaslan nezaretinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, kütüphaneyi gezdi. Kütüphane ile yeni tanışan öğrenciler ise kütüphane üyeliği için sıraya girdi. Kütüphane ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, kitapları incelerken de büyük bir heyecan yaşadı.

Öğrencileri kütüphane ile tanıştırmak ve onlara kütüphane kültürünü öğretmek amacıyla Nadir Nadi Kütüphanesine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Aliağa Şehit Murat Coşkun Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Şerife Arıaslan, ziyaret sırasında öğrencilere kütüphanenin önemini anlattı.

Kütüphanelerin bir toplumun hafızasını oluşturduğunu ifade eden Arıaslan, “Kütüphaneler; toplum kültürünü geçmişten bugüne hatta geleceğe taşıyan en önemli yapılardır. İçerisinde barındırdıkları zenginlikle öğrencilerin hayatlarına yeni bakış açıları kazandırır. Okunan her kitap, öğrencilerin hayata ve olaylara bakışını güçlendirir. Ayrıca bir milletin medeniyet seviyesi de kitap okuma ve kütüphaneye gitme alışkanlığıyla doğrudan ilgilidir. Okul olarak düzenli olarak gerçekleştireceğimiz ziyaretler ile öğrencilerimize kütüphaneyi alışkanlık haline getirmeyi istiyoruz” dedi.