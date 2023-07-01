Nail art ve protez tırnak, kadınların gelir kapısı oldu

İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odasının İstihdam için Meslek Edindirme Projesi (İMEP) çerçevesinde başlattığı nail art ve protez tırnak kursunda kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ders başına harçlık alıyor.

İzmir'de İMEP desteği ile gerçekleşen ve meslek öğretmenin yanında iş garantisi de sağlayan protez tırnak ile nail art kursu, yoğun ilgi görüyor. Özellikle meslek edinmek isteyen ev hanımları ve kendini geliştirmek isteyenler, İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odasında düzenlenen kursun yolunu tuttu. Kursta hem teorik hem de pratik bilgi alan kursiyerler manikür, protez tırnak ve nail art uygulamasının inceliklerini öğreniyor. Kursiyerler ayrıca, her ders başına cep harçlığı da alıyor.

“Eleman ihtiyacını karşılıyoruz”

Projeyi anlatan İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın, “Kursun özelliği, mesleği olmayan vatandaşlarımıza meslek öğretirken kursu tamamlamalarının ardından iş yerlerine yardımcı eleman olarak yerleştirerek istihdam garantisi sağlamamız. Tırnak sanatı ciddi rağbet görmekte. İMEP'in desteğiyle sürdürdüğümüz projemize ilgi oldukça yoğun, meslek öğrenmek için gelen arkadaşlarımız çok meraklı ve hevesli. Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı gibi 80 saatlik bir eğitim programına sahibiz ancak bu saatlerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu projeyle meslek öğretirken, kayıt yaptıran tırnak bakım ve tırnak sanatı salonlarının yardımcı eleman ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

“Bu uygulamaları profesyoneller yapmalı”

Kursta verilen eğitimlerden bahseden eğitmen Sevinç Karasakız da “Protez tırnağı öğrenmek için önce manikürün nasıl yapıldığını öğrenmek gerekiyor. Burada manikürün yanı sıra 80 saatlik protez tırnak eğitimi veriyoruz. 80 saatlik eğitimin neticesinde kursumuza katılanlar tırnak bakım uzmanı olmaya hak kazanıyor. Tırnak sanatını da taş ve oje gibi materyallerle tırnağın üzerine yapılan bir çeşit bakım kolu olarak özetlemek mümkün. Kursumuzda tüm bu uygulamaları anlatıyoruz. Günümüzde protez tırnak salonları oldukça yaygın. Protez tırnak çalışmalarının temelinde de manikür olmak zorunda. Tırnak keratini üzerine çalıştığımızdan ve kullandığımız aletlerden dolayı bu uygulamaları profesyonellerin yapması gerekiyor. Katılımcılarımıza verilen diplomamız bunun için yeterli nitelikte. Çoğu kişi stajyerlik dönemini deneyimlemeden iş yeri açıyor ancak bahsettiğimiz profesyonelliğin oluşabilmesi için kişilerin bir stajyerlik döneminden geçerek işin derinliklerini öğrenmeleri gerekiyor. Derslerimizin ilk basamağını teorik olarak veriyoruz, altyapıyı oluşturduktan sonra uygulamalı derslerimize başlıyoruz” diye konuştu.

“Altın bileziğimi takıyorum”

Kursa katılım sağlayan kursiyerler de meslek öğreniyor olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kursiyer Burcu Gaziler, “Özellikle son dönemlerde revaçta bir sektör. Ben de bu nedenle geldim, meslek öğreniyorum ve altın bileziğimi takıyorum. Bu kursun ardından kurs arkadaşlarımdan benimle çalışmak isteyen olursa onlarla beraber protez tırnak stüdyosu açmayı ve kendim geliştirmeyi planlıyorum” dedi. Dilek Gülmüş ise “Ben zaten manikürcülük yapıyorum ama bu sektör revaçta olduğu için işleri büyütmek istedim. Dükkan açmayı düşünmüyorum. Başka birinin işletmesinde çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum. Protez tırnağın dışında nail art da öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Sektörde çok fazla ihtiyaç var”

Ebru İnik isimli kursiyer, “Benim arkadaşım dükkan açtı ve ben de bu işe girmeye karar verdim. Projeyi duyunca arkadaşlarımla kursa yazıldık. Ben işi öğrenince kendime ait dükkan açmak istiyorum. Bu kursa teorik ve pratik dersler alıyoruz. Bu yüzden çok memnunuz” sözlerine yer verdi. Semanur Bal isimli kursiyer “Ben şu anda bir kuaförde çalışıyorum. Ablamın tavsiyesi ile kursa başladım. Bu sektöre girmeyi uzun süredir istiyordum. Özellikle nail art konusunda gelişmek istiyorum. Ayrıca sektörde de çok fazla ihtiyaç var. Çevremde bu alanda dükkan açan çok kişi var. Kurs bitince onların yanına işe başlayabilirim” derken, Aynur Arkun ise “Ben aslında anaokulu öğretmeniyim. Biz Türk kadınlarının çok bakımlı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle heves ederek geldim. Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde güzellik endüstrisiyle ilgili olarak birçok kursa katıldım ve belgeler aldım. Böyle bir kurs olacağını duyduğumda hocalarımızı da tanıdığımdan iyi bir eğitim alacağımdan emindim” diye konuştu.