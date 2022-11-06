Nar ekşisinin zahmetli yolculuğu başladı

İzmir'in Aliağa ilçesinin narı ile ünlü tarihi mahallesi Çıtak'ta, bu yıl nar hasadının ardından nar ekşisi üretimi başladı.

Çıtak Mahallesi'nde neredeyse her evin avlusunda komşuların bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle yaptıkları nar ekşisi üretimi başladı. 100 yılı aşkın süredir nar ekşisi imece usulü ile komşular tarafından hep birlikte sırayla yapılıyor. Yemek ve salatalara lezzet katmak için sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Bölgede ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanelerini kabuğundan ayıklıyor. Çuvalların içerisine konulan nar tanelerinin tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor. Ezerek çıkarılan nar suyu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Yaklaşık 10-15 kilogram nardan 1 kilogram elde edilebilen nar ekşisi, soğutularak tüketime ve satışa hazır hale getiriliyor. Ekşi narların tanelenip suyu sıkıldıktan sonra kaynatılması ile elde edilen nar ekşisi üreticinin yüzünü güldürürken, tüketenin de ağzını tatlandırıp vücuduna sıhhat veriyor.

"Geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Girgin, “Doğma büyüme bu köylüyüm. Nar ekşisi zamanı geldi. 15-20 gün yoğun bir uğraş içindeyiz. Bu narlar tamamen doğal. Nar ekşilerini de Aliağa'da köylü üretici pazarlarında, cumartesi köylü pazarında satıyoruz. Doğal olduğu, organik olduğu için zaten bir sene alanlar önümüzdeki sene bir daha istiyor” dedi.

Çıtak Mahallesi Muhtarı Üstün Güleç, Çıtak'ın narıyla meşhur olduğunu ifade ederek, “Köyümüzde yapılan bu nar ekşisi köylü pazarlarında satışa sunuluyor. Köyümüzün nar ve nar ekşisiyle meşhur olduğu zaten biliniyor. Nar ekşimizi daha geniş kitlelere yaymak için şişeleme, tescilleme, markalaşma yapıyoruz. Bunun için belediyemizle, İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu güzel nar ekşisini çevre illere ve Türkiye geneline satacağız” diye konuştu.

“Has nar suyu”

Nar ekşisi yapan Fatma Ballı da, ürettikleri nar ekşisi için “Glikozlu değil, has nar suyu” ifadelerini kullandı. Ballı, “66 yaşındayım. Dünyaya geldik geleli böyle bu işlerin içindeyiz. İmece usulü ile çalışıyoruz. Bizim narlar esas nardır. Aşı narı bile değildir" dedi.

Ballı, nar hasadının verimine göre nar ekşisi yapımının süresinin değiştiğini belirtti. Nar ekşisi yapılan evin sahibi Zülfiye Girgin ise komşularına teşekkür ederek, “Nar sırası bugün bende. Bugün benim işim görülüyor. Gece yarısına kadar çalışacağız diye konuştu.