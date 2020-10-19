İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nar piyasası belirsiz

İzmir’in Ödemiş ilçesi çevresinde nar alımı yapan Celil Aksöyek, bu yıl hava şartları nedeniyle narların istenilen düzeyde gelişmediğini kaydederek, piyasanın belirsiz olduğunu söyledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesi çevresinde nar alımı yapan Celil Aksöyek, bu yıl hava şartları nedeniyle narların istenilen düzeyde gelişmediğini kaydederek, piyasanın belirsiz olduğunu söyledi.


İzmir'in Ödemiş ilçesi çevresinde nar alımı yapanlar, piyasanın belirsiz olduğunu belirtti. Üreticinin fiyatları geçen yıllara belirlemeye çalıştığını belirten Celil Aksöyek, “Havalar bu yıl sıcak gitti. Narlarda yarılma ve çürüme söz konusu. Tarlaya girdiğimizde göz kararı (tohura) bir fiyat tespiti yapıyoruz. Bunun elbette riski var. Üretici ürününü haklı olarak istediği fiyata satmak istiyor ama bizim de riskimiz var” dedi. Narın tarladan kesilip soğuk hava depolarına götürülmesine kadar maliyet istediğini belirten Aksöyek, “Narı tarladaki ağaçtan kesip soğuk hava depolarına götürene kadar bize maliyete en az 1.75 kuruş. Şu an piyasa durgun. Alıcı da satıcı da kendini düşünüyor. Alan-satan memnunsa ne ala. Pazar piyasası, soğuk hava depolarının doldurulmasından sonra ortaya çıkar” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.