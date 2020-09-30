Narkotik köpekleri aracı aradı: 1 kilodan fazla uyuşturucu bulundu

İzmir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araç narkotik köpekleri tarafından arandı. Yapılan aramada 1 kilo 473 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şehir girişinde şüpheli otomobili durduran ekipler, narkotik köpekleriyle arama yaptı. Yapılan aramada, araçta 1 kilo 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Y.S. ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.