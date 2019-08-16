Narlıdere Belediyesinin kreşine büyük ilgi

70 öğrenci kapasiteli anaokuluna, bir ayda 30'un üzerinde veli ön kayıt yaptırdı. Kayıtların eylül ayına kadar devam edeceği belirtildi. Başkan Ali Engin, “Hedefimiz 5 yılda, beş anaokulu daha açmak” dedi.

Narlıdereli çocukları çağdaş ve sağlıklı ortamlarda geleceğe hazırlamak için çalışan Narlıdere Belediyesi, belediye bünyesindeki ilkokul öncesi eğitim kurumunu açmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı. 2'nci İnönü Mahallesindeki Yaşar Kemal Tesisleri'nde açılacak olan kreş için bir ayda 30'un üzerinde veli ön kayıt için başvuruda bulundu.

Eylülde açılıyor

Narlıdere Belediyesinin ilk kreşi, dört sınıftan oluşacak ve 70 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Uyku odası, yemekhane, yönetici odası ve mutfağın da bulunduğu okulun bahçesinde çocuk oyun alanları da yapılacak. Kreş, okul öncesi eğitim yönetmeliklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı kurallarına uygun olarak inşa edilecek. Eylül ayında eğitim öğretime açılacak. Ön kayıtlar da eylül ayına kadar devam edecek.

“Hedef 5 yılda beş anaokulu”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Narlıdere'mize ve çocuklarımıza çağdaş bir anaokulu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Bu doğrultuda belediyemize ait ilk kreşi de yeni sezonda çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz 5 yılda beş yeni anaokulu açabilmek” dedi.