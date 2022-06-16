Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası Selçuk'ta dinleyenleri mest etti

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası ve REFES Ritim Grubu, Selçuk'ta unutulmaz bir konser verdi.

“Çocukların sesi, geleceğin sesidir” sloganıyla 2019 yılında kurulan ilk çocuk senfoni orkestrası olan Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası, Selçuk'taki Amfi Tiyatro'da konser verdi. Şefliğini, İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik direktörü Tulio Gagliardo Varas, Şef Asistanı ve eğitmenliğini Ecem İlayda Alpay, Sanat Koordinatörlüğünü Dilek Rodos'un yaptığı orkestra, belleklerde yer edinen klasikler, türküler ve film müziklerini başarılı bir performansla dinleyici ile buluşturdu.

Konseri dinleyenler arasında performans sergileyen çocukların aileleri, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin yer aldı. Konserin sonunda bir konuşma yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, “İlham veren kenttesiniz; ama bilin ki, bu kente ilham oldunuz. Hepinizin ışığı karşısında büyülendik. Hepinizin önünde saygı ile eğiliyorum. Çocuklar bu akşam müziğin evrenselliğini bize yaşattılar ve yüreklerimize dokundular” dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise Selçuk'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bize ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e, belediye çalışanlarına, çocuklarımıza ve tüm ailelerine çok teşekkür ediyorum. Binlerce yıl önce büyük bir kütüphanesi ve binlerce kişilik tiyatrosu olan bir kentte bulunduğumuz için Narlıdereliler olarak çok mutluyuz. Hep beraber Atatürk'ün çocuklarını alkışlıyoruz” dedi.

Öte yandan daha temiz bir dünya için farkındalık oluşturmak adına geri dönüştürülebilir malzemelerle müzik yapan Kerim Akgüneş yönetimindeki REFES Ritim Grubu da, katılımcılara bir dinleti sundu.