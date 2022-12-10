Narlıdere Metrosu'nda sona doğru

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, inşaat çalışmalarında sona gelinen ve 2023 yılında açılması planlanan Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'nda üniversite öğrencileri ile incelemelerde bulundu. Çağdaş istasyonunda gençlerle sohbet eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir'i demir ağlarla öreceğimizi söylemiştik, örüyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında hizmete açılacak Narlıdere-Fahrettin Altay Metro Hattı'ndaki son aşama çalışmalarını inceledi. Üniversite öğrencileri ile Çağdaş İstasyonu'nda buluşan Başkan Tunç Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da eşlik etti. Gençlerle sohbet eden Başkan Tunç Soyer, kent içinde yapılan raylı sistem projeleri hakkında bilgi verdi.

"Gaziemir-Karabağlar metrosu projesi de hazır"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “En geç mart ya da nisan ayı gibi treni indirip ilk deneme seferlerini yapmak istiyoruz. Ondan sonra ağustos ya da eylül aylarında açılışı gerçekleştirme niyetindeyiz. Bizim çok ağır maliyetlerimiz var ama kuvvetli bir mali yapımız olduğu için yıkılmadık, ayaktayız. Devam ediyoruz. Hem Narlıdere Metrosu'nu hem de Çiğli Tramvayı'nı 2023 yılı içinde açmayı hedefliyoruz. Bu arada Buca Metrosu başladı. O da bizim büyük hayalimizdi, İzmir tarihinin en büyük projesi. Gaziemir-Karabağlar metrosu projesi de hazır" diye konuştu.

“Mümkün olduğu kadar yeraltına taşımamız lazım”

Raylı sistemin her konuda daha cazip bir ulaşım sistemi olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Çok temiz bir ulaşım modeli. Şehrin üstü çok kaotik bir hal aldı. Lastik tekerlekli araçlar, otobüsler, otomobiller trafiği çok sıkıştırdı. Aşağıdan kanal açarsak yukarıyı da rahatlatmış olacağız. İnsanlara daha modern, daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Maliyet de düşüyor. Uzun vadede hem ekonomik açıdan çok cazip hem kent konforu ile yaşam kalitesi açısından çok cazip hem de daha temiz. Sonuçta karbon salımını da dert ediyoruz. Gelecekte bu çok daha ağır sorunlar üretecek. Bütün modern dünyada olduğu gibi bizim de ulaşımı mümkün olduğu kadar yeraltına taşımamız lazım” dedi. Gençlikten umutlu olduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Biz siz gençlerden ışık ve umut buluyoruz. Bu memleketin sahibi siz gençlersiniz” sözlerine yer verdi.

Narlıdere Metro hattında yoğun tempo

Hat üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, “Mart sonunda trenleri hatta alacağız. Hedefimiz cumhuriyetin yüzüncü yılında hattı işletmeye açmak. Ağustos ya da eylül ayına yetiştirmeye çalışıyoruz” diye aktardı.

Bornova Evka 3'ten Narlıdere Kaymakamlığına aktarmasız ulaşım

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında; 14 bin 183 metrelik demiryolu inşaatının yüzde 88'i yani 12 bin 528 metresi tamamlandı. Yürüme yolu montaj ve ray kaynağı çalışmaları devam ediyor. İstasyonların kazı ve destekleme işlerinin yüzde 100'ü tamamlandı. Betonarme imalatları devam ediyor. İstasyonlarda elektrik ve elektromekanik çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 7,2 kilometre uzunluğundaki Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlığı arası hatta 7 adet istasyon yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24'e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3'ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığına kadar aktarmasız gidebilecek.