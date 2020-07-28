İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narlıdere Metrosu'ndaki ikinci tünel üçüncü istasyona ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecine rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının önemli bir aşaması daha tamamlandı.

Gidiş geliş olmak üzere ikili devam eden çalışmalarda ikinci tünel Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi istasyonuna ulaştı. İlk tünelde ise Ocak 2020'de bu istasyona ulaşılmıştı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran 2018'de temelini attığı Fahrettin-Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki 7,2 kilometrelik hattın yapımını sürdürüyor. Gidiş geliş olmak üzere ikili olarak devam eden çalışmalarda ikinci tüneli açan makine, Balçova ve Çağdaş istasyonlarından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi istasyonuna ulaştı. Çalışmaların sürdüğü ilk tünelde ise Ocak 2020'de bu istasyona ulaşılmıştı. Hat Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor.



Tünelin 4 bin 70 metresi açıldı


Tünel açma makinesi ile ilk hat üzerinde Balçova istasyonundan itibaren yaklaşık 2 bin 750 metre ilerleme sağlanarak Narlıdere istasyonuna yaklaşıldı. İkinci hat üzerinde Çağdaş istasyonundan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi istasyonuna kadar olan 460 metrelik kısım da tamamlanarak bin 320 metrelik ilerleme sağlandı. Böylece 4 bin 70 metrelik tünel tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 hafta önce tünelin Üçkuyular tarafında ilk kaynağı yaparak ray döşeme işlemini başlatmıştı. Hattın tamamlanmasıyla hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısı 24'e ulaşacak. Böylece Bornova EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidebilecek. İzmir'de raylı sistemin uzunluğu 179'dan 186,5 kilometreye ulaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.