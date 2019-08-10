İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narlıdere'de ibadethaneler bayrama hazır

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte ilçedeki ibadethaneleri temizleyen Narlıdere Belediyesi cami ve cemevlerinin hijyenini sağlamak için çalışma yürüttü.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ilçedeki ibadethaneleri temizleyen Narlıdere Belediyesi cami ve cemevlerinin hijyenini sağlamak için çalışma yürüttü. Toplam dokuz cami ve bir cemevi, Kurban Bayramı öncesinde ekipler tarafından temizlendi.



Halkın ibadet yerleri ve çevrelerine yönelik bakım ve temizlik çalışmalarını Kurban Bayramı öncesinde başlatan Narlıdere Belediyesi, camileri ve cemevini baştan sona temizledi. Halılar temizlendi, köşe bucak hijyen sağlandı. Vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda ibadet etmesi sağlandı.



“Huzurlu bir bayram diliyorum”


Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Bayram boyunca, ibadetlerini yapacak olan vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.