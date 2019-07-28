Narlıdereli çocuklara kreş müjdesi

İnşaat çalışmaları süren kreş için ağustos ayı itibariyle ön kayıtlar alınacak. Başkan Ali Engin, “Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Bu doğrultuda belediyemize ait ilk kreşi de yeni sezonda çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Narlıdereli çocukları çağdaş ve sağlıklı ortamlarda geleceğe hazırlamak için çalışan Narlıdere Belediyesi, belediye bünyesindeki ilk okul öncesi eğitim kurumunu açmak için çalışmalarını hızlandırdı. 2'nci İnönü Mahallesindeki Yaşar Kemal Tesislerinde açılacak olan kreş için inşaat çalışmaları başladı.

Ön kayıtlar ağustosta başlıyor

Tesisin içinde inşa edilecek olan kreş dört sınıftan oluşacak ve 70 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Uyku odası, yemekhane, yönetici odası ve mutfağın da bulunduğu okulun bahçesinde çocuk oyun alanları da yapılacak. Kreş, okul öncesi eğitim yönetmeliklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı kurallarına uygun olarak inşa edilecek. Narlıdere Belediyesine ait ilk kreş eylül ayında eğitim öğretime açılacak. Ağustos ayı içinde ise ön kayıtlar alınacak.

“Yeni sezonda hizmete açıyoruz”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere'mize ve çocuklarımıza çağdaş bir anaokulu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Bu doğrultuda belediyemize ait ilk kreşi de yeni sezonda çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.