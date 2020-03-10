“NASA 50 ayrı uydu ile dünyayı izliyor”

Ravi Margasahayam geleceğin teknolojileri ve inovasyonun konuşulduğu Future Summit 2020‘de konuştu. Margasahayam, "Dünyayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Biz büyük resme bakmaktan bahsediyoruz. Şu anda 50 ayrı uydu uzaydan dünyayı inceliyor ve bize bilgi veriyor” dedi.

Hugo Boss Tekstil Sanayi, iş yaşamına hazırlanan gençlere ışık tutmak amacıyla gerçekleştirdiği Future Summit 2020'de, Ravi Margasahayam'ı ağırladı.

Hugo Boss İzmir İnovasyon Merkezi'nde 5-6 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen bir etkinliklerde Dr. Ravi Margasahayam, üniversite öğrencilerinin yanı sıra iş dünyası, akademisyenler ve Hugo Boss İzmir mühendisleri ile bir araya geldi.

Akademi ve iş dünyasından katılımcıların yer aldığı konferansın ilk gününde, inovasyon, gelişen teknoloji ve gelecek konuşuldu. Toplantının açılış konuşması yapan Hugo Boss Türkiye Genel Müdürü Joachim Hensch yeni teknolojilerin geleceği ne kadar hızlı ve nasıl şekillendireceğinin merak konusu olduğuna dikkat çekerek, bu tarz etkinliklerle özellikle gençlere bu konuda vizyon kazandırmayı amaçladıklarını” söyledi.

Dr. Ravi Margasahayan ise NASA tarafından yapılan çalışmaların sadece uzay ile sınırlı olmadığını ve farklı projelerle daha iyi bir hayatın hedeflendiğini belirterek, “Astronotlarımız, uzaydan döndüklerinde dünya ne kadar güzel, neden dünyamızı yok ediyoruz?' diye soruyorlar. Mars'ta koloniler olacak ama Mars'a 80 milyar insanı gönderemeyiz” dedi.

“Olağandışı bir hayatım oldu”

28 yıllık NASA kariyerinin ardından NASA Kennedy Uzay İstasyonu'nda Küresel Uzay Elçisi olarak görev alan Dr. Ravi Margasahayam, “Aslında gayet sıradan bir insanım ama olağandışı bir hayatım oldu. Afganistan'da yaşarken bir Bollywood filminden etkilenerek pilot olmaya karar verdim. Pilot olamadım çünkü ailemin bunun karşılayacak parası yoktu. Bir B planı yaptım. Belki mühendis olarak uçak tasarlayabilirdim. Bu amaçla Amerika'ya gittim ve uçak mühendisliği okudum. Amerika'da NASA'ya için önce demiryolları sonra uçaklar ve uzay araçlarında çalışmaya başladım. Ben Hindistan'dan ayrıldığımda bir rüyam vardı. Önünüzde bir kapı kapalıysa kendi kendine açılmayacaktır. Bu kapıyı çalmak gerekiyor” dedi.

“Daha iyi bir hayat hedefliyoruz”

NASA'nın sadece uzay çalışmaları yapmadığını da vurgulayan Margasahayam, “Dünyada sürdürülebilirlik ve çevre kirliliği ciddi bir sorun. Uzay çöpü diye bir tanım var. Ülkeler uzaya kendi uydusunu bırakmak istiyor ve bu da uzay çöpünü oluşturuyor. Bunlar sürekli hareket eden çöpler ve bir süre sonra çürüyüp dünyaya düşecekler. Biz NASA olarak bu problemin üzerinde çalışıyoruz. Titanic zamanlarında buzulları izleyebileceğimiz yöntemler yoktu. Titanic bunlardan birine çarparak battı. Biz NASA olarak buzulları da izliyoruz. Özetle NASA sadece uzay çalışması yapmıyor. Teknolojiyi geliştiriyor ve bunu dünya ile paylaşıyor. Robotiğin gelişmesi, sürücüsüz araç kullanımı, yapay zekanın geliştirilmesi tüm bunlar daha iyi bir hayatı hedefliyor” diye konuştu.

“NASA 50 ayrı uydu ile dünyayı izliyor”

NASA'da harcanan paranın insanlık için yapılmış yatırımlar olduğunu söyleyen Margasahayam, sözlerini şöyle tamamladı: “NASA'da çok büyük işler küçük maliyetlerle gerçekleştiriyor. GPS, İnternet NASA tarafından geliştirildi. NASA'nın harcadığı para, insanlığa yapılmış bir yatırım. Göndermiş olduğumuz uydularla yaşanan olayları yakından takip edebiliyoruz. Sadece bir ağaç değil bütün bir ormanı görüyorsunuz. Dünyayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Biz büyük resme bakmaktan bahsediyoruz. Şu anda 50 ayrı uydu uzaydan dünyayı inceliyor ve bize bilgi veriyor” dedi.