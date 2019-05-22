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NASA Bilim Ödülü Yarışmasında yarı finalist Bergama'dan

NASA’nın düzenlediği "Bir Günlük Bilim İnsanı" İngilizce makale yarışmasında, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencisi Özgenur Çağlar Türkiye yarı finaline kaldı.

NASA'nın düzenlediği "Bir Günlük Bilim İnsanı" İngilizce makale yarışmasında, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencisi Özgenur Çağlar Türkiye yarı finaline kaldı.


14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencisi Özgenur Çağlar, NASA'nın düzenlediği "Bir Günlük Bilim İnsanı" İngilizce makale yarışmasına katıldı. Çağlar, yarışmada önemli bir başarı sağlayarak Türkiye yarı finaline kaldı. Cassini uzay aracının Satürn görevi ile başlayan geleneğini sürdürmek amacıyla düzenlenen makale yarışmasına katılan Özgenur Çağlar'ın bu başarısı takdir topladı.


Kazanan makalelerin NASA'ya gönderileceği belirtildi.

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