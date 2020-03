Nasır ve Sürekli'den Karabağlar ve Kiraz değerlendirmesi

İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları üzerine basın toplantısı düzenleyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in depreme hazır olmadığını belirterek, “İzmir'in artık deprem riskine karşı kaybedecek zamanı kalmamıştır” dedi. Nasır ayrıca Karabağlar'daki üniversite alanı üzerine yaşanan tartışmalar hakkında açıklamada bulunurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Kiraz'daki hastane planlarının iptali ile ilgili konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının yetersizliğine ilişkin basın toplantısı düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de bulunduğu toplantıda İzmir'in birinci derece deprem riskinde olan şehirlerden biri olduğunu belirten Nasır, “İzmir'in artık deprem riskine karşı kaybedecek zamanı kalmamıştır. Bu konuda ilgili aktörlerin görevlerini zaman kaybetmeden yerine getirmeleri önemli ve veballi bir sorumluluktur” diye konuştu. Basın toplantısında Nasır ve Sürekli, Karabağlar'daki üniversite ve Kiraz'daki hastane planlarının iptali üzerine değerlendirmede bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

Nasır'dan Karabağlar değerlendirmesi

Nasır, gazetecilerin sorusu üzerine Karabağlar'daki üniversite alanı üzerine yaşanan tartışmalar hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Ben Karabağlar'ın çocuğuyum, orada yetiştim. Aslında artık günümüzde konjonktürel olarak üniversitelerin çok devasa alanlar içerinde oluşması, hantal yapıda olması dünyanın hiçbir yerinde pek önemsenmiyor. Üniversitenin talebi döneminde o dönemin il başkanı ve ilçe başkanlarının büyük çabalarıyla 780 bin metrekare bir alan, TOKİ'ye ait bir arazi ve konut alanı olarak düşünülmüş. Yani İzmir stokunu geliştirmesi için düşünülmüş bir alan. O zamanki ilçe başkanı, il başkanı, milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'ın bastırmaları sonucu ilk önce 200, sonra 300, sonra 380 dönüm alan ayrıldı. O alan devlete ait, İzmir'in konut gelişimi ile ilgili alan, üniversiteye hasis ediliyor. Üniversite yapıldığında, yanında sosyal donatı alanlarıyla bölgeye hitap edecek konut alanlarının olması gerekiyor. Bu tarz bir çıkışı doğru bulmuyorum. Böyle polemiğe girmenin anlamı yok. Mahkemeye verilme nedeni de anlaşılabilir değil. 2012-2013'te ‘İzmir kentsel dönüşüm yapacak ama planlar onaylanmıyor' dendi. Biz İzmir ve Ankara arası köprüyüz. Ne sorun varsa il başkanlığımız burada. İzmir'in Ankara'da takılan projeleri olursa gelsinler ama bu üniversite noktasında da bundan sonra popülist siyasetçi bakış açısıyla bunların yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Başımızı kuma gömdürtmeyeceğiz. Kimsenin popülist bakış açısıyla gündem belirlemesine müsaade etmeyeceğiz.”

"Karabağlar üniversitesinden oldu, Kiraz hastanesinden oldu”

Karabağlar'daki üniversite ve Kiraz'daki hastane planlarının iptali üzerine değerlendirmede bulunan Başkan Sürekli, şöyle konuştu:

“Karabağlar'da plan iptali vardı, Kiraz'da da plan iptali oldu. Sonuç; Karabağlar üniversitesinden oldu, Kiraz hastanesinden oldu. Bunu İzmirlilerin takdirine bırakıyoruz. Kiraz'daki süreçle ilgili; özellikle rantçılıkla, belediye başkanımız ve belediyenin suçlanması kabul edilemez durumdur. Şiddetle reddediyoruz, el insaf diyoruz. Kiraz'ın gelişmesi için yapılan plana itiraz etmek hiçbir haklı sebeple izah edilemez. Üniversite alanı neden kalktı; belediye başkanı, yepyeni hizmet binasını üniversiteye tahsis ederek üniversite problemini çözdü. Şu an Kiraz'da üniversite var. Hastaneye acil ihtiyaç vardı. Plan iptali yüzünden temeli atamıyoruz. Planın iptal edildiği yer belediyenin kendi mülkünde. Ranttan söz etmenin hiçbir haklı gerekçesi yok. Bunlar polemik amacıyla söylenmiş beyanlar. Bunları kendilerine iade ediyoruz. Bu haksız suçlamayı kamuoyunun takdirine sunuyoruz.”

“Sağlıklı konut stoku yüzde 20'lerde”

Toplantının ana konusu olan kentsel dönüşüm hakkında açıklama yapan Nasır, İzmir'in birinci derece deprem riski bulunan bir şehir olduğunu hatırlatarak, “1998 yılında Birleşmiş Milletlerin başlattığı RADIUS (Kentsel Alanların Deprem Felaketlerine karşı incelenmesi için Risk Değerlendirme Araçları) Projesinde dünyada 9 kentten biri olarak seçilen İzmir için hazırlanan deprem master planın 1999 yılındaki raporuna göre olası 6,5 büyüklüğünde bir depremde, 11 merkez ilçede, 19 bin 538 kişinin hayatını kaybedebileceği, 1 milyon 474 bin 785 kişinin açıkta kalabileceği tahmin edilmiştir. Bugün itibarı ile İzmir'in yapı stokuna baktığımızda yapıların yaklaşık yüzde 65'inin kaçak ve gecekondulardan, geri kalanın yüzde 50'ye yakınının deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan oluştuğunu görüyoruz. İzmir yaklaşık yüzde 20'ler civarında sağlıklı konut stokuna sahiptir” dedi.

İzmir'in depreme hazır olmadığını kaydeden Nasır, İstanbul ve İzmir'in depreme yönelik çalışmalarını kıyaslayarak İzmir'in gerekli çalışmaları hala yapmadığını söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı

Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerce yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde 308 adet konut, 33 adet iş yeri ve Bayındır ilçesi Hatay Mahallesi'nde 147 adet konut ve beş adet iş yeri olmak üzere şu ana kadar 455 konut, 38 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesince yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde 422 adet konut, 40 iş yeri, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde 130 adet konut, 13 adet iş yeri olmak üzere 552 konut, 53 iş yeri çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Nasır, “Bugün itibarı ile hükümetimiz tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarında 57 şantiyede 19 bin 497 konut, 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Stadyumu, 11 cami, yedi hastane, üç kamu hizmet binası, 13 ilkokul, bir kreş, yedi lise, bir pansiyon,bir sağlık ocağı, iki spor salonu, 12 ticaret merkezi, iki sosyal tesis, altı büfe, sekiz dükkan TOKİ tarafından yapılarak teslim edilmiştir. Tamamlanan uygulamaların toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 961,4 milyon TL'dir. İnşaatı devam uygulamaların toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 832,8 milyon TL'dir. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 228 milyon 192 bin TL riskli yapı kira yardımı, 2 milyon 235 bin TL proje uygulamaları, 142 milyon 710 bin TL kamulaştırma, 4 milyon 423 bin TL hizmet alımları olmak üzere toplamda yaklaşık 377 milyon 560 bin TL destek sağlanmıştır” bilgisini verdi.

Nasır, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü tarafından İzmir genelinde yapılan riskli yapı çalışmaları ve hükümet tarafından İzmir'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

“Siyaset üstü bir mesele”

“İzmir'in artık deprem riskine karşı kaybedecek zamanı kalmamıştır” diyen Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hayati mesele siyaset üstü bir meseledir. Bu konuda ilgili aktörlerin görevlerini zaman kaybetmeden yerine getirmeleri önemli ve veballi bir sorumluluktur. Biz hükümet olarak TOKİ aracılığıyla sosyal konut projelerine devam edeceğiz, ancak büyük oranda yoğun dönüşümün olması gereken alanların kent merkezinde olması nedeniyle büyük görev ve sorumluluk büyükşehir ve ilçe belediyelere düşmektedir. Kentsel dönüşümle ilgili yapılacak her türlü çalışmada hükümetçe desteklenmesi gereken her konuda, iktidar milletvekilleri olarak bizler ve il başkanımız 7/24 üzerimize düşen göreve hazırız. Bakanlığımız dönüşüm çalışmaları için her türlü desteğe hazır olduğunu her fırsatta ifade ediyor. Nüfusunun büyük çoğunluğun kent merkezinde, fay hatlarının üzerinde, depreme dayanıksız yapılarda ve belediyelerin sorumluluk alanı içinde yaşandığı İzmir'in dönüşümü için, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri göreve davet ediyoruz. Bu çağrımız, İzmir halkının esenliği, kentimiz için, güzel İzmir'in güzel insanlarının sağlam yapılarda, sağlıklı bir gelecek kurması idealimizin en somut yansıması ve en yalın ifadesidir.”

“Mazeret bırakmama eğilimindeyiz”

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de “Biz yerel iktidara mazeret bırakmama eğilimindeyiz. Biz elimizden geldiğince destek olduk, onlar mazeret ürettiler. Biz koordinasyonu artırarak başkanın ilk hizmet yılında bütün problemlere çözüm üreterek mazeret bırakmadan hizmet etmesini arzuluyoruz. Konak Tünelinin yer aldığı Yeşillik Caddesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine alt geçitlerin yapılmasını sağlamak üzere bütün bölgeyi Büyükşehire devrettik. Kangren halinde bulunan Özkanlar Pazaryerini viyadüklerin altına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tahsis sağlayarak ilçe belediyesi ile çözüm ürettik ve pazarın açılışını gerçekleştirdik. Çiğli Tramvayı için ivedilikle Ankara'dan onay aldı, proje ilerleyecek. Buca Metrosu ile ilgili onay gündemdeydi. Hızlı şekilde onay alındı. Bunun dışında Bostanlı balıkçı barınağı ile ilgili görüşmeler, çalışmalar Büyükşehir ve Ulaştırma Bakanlığı cephesinde sürüyor. Bunlar güzel gelişmeler” ifadelerine yer verdi.