NATO emeklisi ABD'li doktorun ölü bulunması böyle ortaya çıktı

İzmir'de yaşayan NATO emeklisi ABD vatandaşı doktorun, Ergenekon Apartmanı'ndaki evinde ölü bulunmasının ardından detaylar ortaya çıktı. ABD'li doktorun, her sabah köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığı, 3-4 gündür James Edward Steidel'i göremeyen komşularının durumundan şüphelendikleri ve daha sonra olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan ve NATO'dan emekli olduktan sonra İzmir'de ikamet etmeye devam eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Doktor James Edward Steidel (59), evinde ölü bulunmuştu.

Yalnız yaşayan Steidel'in, Ergenekon Apartmanı'nda ölü bulunmasının ardından detaylar da ortaya çıktı. Doktor James Edward Steidel, her sabah istisnasız aynı saat erkenden "Gaya" isimli köpeğini gezdiriyordu. Komşular ve esnaflar ise 3-4 gün boyunca 59 yaşındaki Steidel'i göremedi. Bunun üzerine bazı esnaflar, yalnız yaşayan James Edward Steidel'in kapısını çaldı ama cevap veren olmadı.

Bunun üzerine durum polise bildirildi. Polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve içeri girdi. Daha sonra ise James Edward Steidel'ın cansız bedeni bulundu.

Öte yandan olayla ilgili bir bir esnaf, "Arkadaş, sabahları köpeğini gezdiriyordu. 3-4 gündür görünmüyordu. Arkadaşlar merak etti. Bir arkadaşı geldi, camı çaldı, cevap vermedi. Bu sefer polisi çağırdılar. Polis çilingirle gelip açtı kapıyı. İçeride ölü bulunmuş. Yalnız yaşıyordu; iyi, dürüst bir insandı" dedi.

James Edward Steidel'in ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tahmin edilirken soruşturma sürüyor.