NATO lojmanlarına saldıran şahıslar sabıkalı çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde NATO lojmanlarının bulunduğu sokakta pompalı tüfekle ateş açarak kaçan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu ve asayiş suçlarından poliste kayıtları olduğu tespit edildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi İnkılap Mahallesi 512. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, NATO lojmanlarının bulunduğu sokağa ticari taksi ile gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 12 adet boş kovan bulundu. Açılan ateş sonucunda NATO lojmanları bekçi kulübesine ve lojmanların bahçe duvarına ikişer mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan kovalamaca sonrasında S.K. ve D.K. isimli şüpheliler, olayda kullandıkları silahla yakalandı. Yapılan ilk sorgularında uyuşturucu ve asayiş suçlarından kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin örgütsel bağı olup olmadığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.