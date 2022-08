NATO Müttefik Kara Komutanlığında görev devir teslim töreni

İzmir Buca'da bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığında düzenlenen devir teslim töreninde, Orgeneral Darryl A. Williams, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini Korgeneral Roger L. Cloutier'dan devraldı. Törende konuşan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli, "Görevimiz, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı ve sebepsiz işgaline karşı her zamankinden daha önemli hale geldi" dedi.

2016-2018 yılları arasında da NATO Müttefik Kara Komutanlığında görev yapan Orgeneral Darryl A. Williams, İzmir'in Buca ilçesindeki NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargâhı Orgeneral Vecihi Akın Kışlasında düzenlenen törenle Korgeneral Roger L. Cloutier'dan görevi devraldı. Törene NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, NRDC-TUR Komutanı Korgeneral Levent Ergün, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da katılım gösterdi. Orgeneral Cavoli konuşmasında General Cloutier'e mükemmeliyeti aradığı, seçkin hizmeti ve yanında çalışan kadın ile erkekler üzerindeki kalıcı etkisi için teşekkür etti. NATO'nun gücü ve kararlılığını da yineleyen Orgeneral Cavoli, “Bu ittifak, insanlık tarihindeki en büyük ittifaktır. Biz tüm Avrupa topraklarını savunuruz ve şu an bizim görevimiz, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı ve sebepsiz işgaline karşı her zamankinden daha önemli hale geldi. LANDCOM, NATO'nun hazır olma, caydırma ve savunma duruşunu benimsediği merkezde yer alıyor” açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile yeniden bağlantı kurduğum için ayrıcalıklıyım"

Orgeneral Williams ise yeniden İzmir'de olmaktan ve LANDCOM Komutanı olarak tekrar hizmet vermekten dolayı duyduğu heyecandan bahsetti. General Willliams, “Bu özel ekibe yeniden katıldığım ve bu güzel ülke Türkiye ile yeniden bağlantı kurduğum için ayrıcalıklıyım. LANDCOM Komutanı ve ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanı olarak ana çabam hazır olmak ve ittifakın da hazır olmasını sağlamaktır. Silahlı kuvvetlerimizin bir numaralı işi özgürlüğümüzü ve çıkarlarımızı her yerde ve her şartta savunabilmek için hazır bulunmaktır. Bu her zaman komutanınız olarak benim önceliğim olacaktır” sözlerine yer verdi.

"İzmir'i evimiz olarak düşüneceğiz"

Görevi devreden Cloutier da ev sahibi ülke Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek "Bu muhteşem, güzel ülkede yaşamak ve çalışmak ne büyük bir nimet. Türk liderliğinden aldığımız inanılmaz destek hakkında ne söylesem az. İzmir yaşamak ve çalışmak için harika bir yer. Türk insanının sıcaklığı ve misafirperverliğinin eşi benzeri bulunmuyor. Diane ve ben, her zaman İzmir'i evimiz olarak düşüneceğiz. Bu görev sırasında bana kişisel olarak destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

LANDCOM'un 6'ncı komutanı olarak görevi devralan Orgeneral Williams, LANDCOM Komutanlığı görevini üstlenen 4 yıldıza sahip ilk komutan oldu. Orgeneral Williams, şu an Almanya'nın Wiesbaden kentinde ABD Avrupa-Afrika Ordusu'nu komuta ediyor. Daha önce ise ABD Askeri Akademisi'nde ilk Afrikalı-ABD'li müfettişi olarak görev yapmıştı.