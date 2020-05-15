İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NATO'da görevli personele sağlık malzemesi desteği

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’deki NATO karargahında görevli 23 ülkenin NATO personeline sağlık malzemesi desteği verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki NATO karargahında görevli 23 ülkenin NATO personeline sağlık malzemesi desteği verdi.


Korona virüsle mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun İzmir'deki karargahında görevli 23 ülkeden NATO personeline koruyucu sağlık malzemesi desteği verdi. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığında görevli 23 ülkeden 320 müttefik askeri personele COVID-19 kapsamında koruyucu sağlık malzemesi desteği verildi" sözlerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.