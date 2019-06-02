Nazım Hikmet, Buca'da şiirlerle şarkılarla anıldı

Türk Edebiyatının unutulmaz şairi ‘Mavi gözlü dev' Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56. yılında Buca'da anıldı. Buca Belediyesi tarafından Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen anma etkinliğinde Nazım Hikmet'in mücadeleyle geçen hayatı ve şiirleri konuk şairlerin sesiyle yankılandı.

Türk ve dünya şiirine damgasını vurmuş vatan şairi Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56. yılında Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda Bucalı katıldı. Moderatörlüğünü Bucalı şair Vedat Araz'ın üstlendiği, usta şairin kaleminden çıkan eserlerin seslendirilip piyano eşliğinde çalındığı anma etkinliğinde Nazım Hikmet'in şiirleri konuk şairler; Aslıhan Tüylüoğlu, Hülya Deniz Ünal, Hüseyin Yurttaş, Hüseyin Ferhad, Özlem Tezcan Dertsiz tarafından seslendirildi. Nazım Hikmet'in mücadeleyle geçen hayatı ve eşsiz edebi kişiliğinin anlatıldığı duygu dolu anma etkinliğinde bağlamada Fırat Erebak'ın ve vokalde Hüseyin Kurtulmaz'ın yorumladığı şarkılar izleyicilere keyifli saatler yaşattı.